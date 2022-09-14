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ПСЖ раздумывает над продлением Месси и Рамоса
Предметные переговоры могут начаться после чемпионата мира
Фото: twitter.com/PSG_inside
"ПСЖ" рассматривает возможность продлить контракты Лионеля Месси и Серхио Рамоса, сообщает журналист Адриен Гренье со ссылкой на Фабриса Хоукинса. Хорошая форма игроков подтолкнула руководство к этому.
???? Le PSG réfléchit à prolonger Leo Messi et Sergio Ramos ! Leur retour en forme pousse la direction à songer à cette possibilité. ????????????????????— Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) September 14, 2022
Les discussions pourraient s’intensifier après le Mondial.
(@FabriceHawkins)
Сообщается, что переговоры могут начаться после чемпионата мира в декабре. У Лионеля Месси и Серхио Рамоса контракты рассчитаны до лета 2023 года, то есть игроки уже зимой смогут вести переговоры с другими клубами.
При этом в контракте аргентинца прописана возможность продления ещё на год. Вероятно, активирующаяся по достижению определенных условий.
В этом сезоне Месси провел 9 матчей, забил 4 гола и отдал 7 голевых передач. Рамос также провел 9 игр, в которых забил 1 гол.
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