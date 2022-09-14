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Мбаппе о хет-трике Барселоне на Камп Ноу: В тот момент я превратился из хорошего игрока в отличного
По мнению француза, это ключевой момент в карьере
Фото: twitter.com/PSG_inside
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе считает что хет-трик в ворота "Барселоны" поднял его в классе. "Я горд собой", – приводит его слова Goal.com.
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в феврале 2021-го француз забил три мяча в ворота "Барселоны" на Камп Ноу. Матч закончился со счетом 1:4 в пользу парижан. Ответный матч закончился вничью 1:1.
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов-2020/21 форвард «ПСЖ» забил три мяча «блаугране» на «Камп Ноу» и помог команде выйти в следующий раунд.
"(В тот момент) я превратился из хорошего игрока в отличного. В тот вечер мне удалось сделать хет-трик на Камп Ноу, это было что-то особенное.
Честно говоря, я был горд собой, потому что я играл по-своему", – сказал Мбаппе в интервью клубным медиа.
В этом сезоне Килиан провел за "ПСЖ" 7 матчей и забил 9 голов.
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