Мбаппе о хет-трике Барселоне на Камп Ноу: В тот момент я превратился из хорошего игрока в отличного

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе считает что хет-трик в ворота "Барселоны" поднял его в классе. "Я горд собой", – приводит его слова Goal.com.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в феврале 2021-го француз забил три мяча в ворота "Барселоны" на Камп Ноу. Матч закончился со счетом 1:4 в пользу парижан. Ответный матч закончился вничью 1:1.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов-2020/21 форвард «ПСЖ» забил три мяча «блаугране» на «Камп Ноу» и помог команде выйти в следующий раунд.

"(В тот момент) я превратился из хорошего игрока в отличного. В тот вечер мне удалось сделать хет-трик на Камп Ноу, это было что-то особенное. Честно говоря, я был горд собой, потому что я играл по-своему", – сказал Мбаппе в интервью клубным медиа.

В этом сезоне Килиан провел за "ПСЖ" 7 матчей и забил 9 голов.