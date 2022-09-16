Баленсиага будет одевать игроков французского Ренна

"Ренн" объявил о сотрудничестве с модным домом Баленсиага, который теперь будет одевать футболистов перед домашними и выездыми играми, сообщает GFFN.

Баленсиагой владеет французская модная группа Керинг. Она, в свою очередь, принадлежит Франсуа-Анри Пино, который владеет "Ренном".

Модный дом был основан в Испании в 1917, но переехал в Париж в 1937.