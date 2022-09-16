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Баленсиага будет одевать игроков французского Ренна
Очень интересный тренд на модное сотрудничество в футболе
фото - ФК Ренн / Автор невідомий
"Ренн" объявил о сотрудничестве с модным домом Баленсиага, который теперь будет одевать футболистов перед домашними и выездыми играми, сообщает GFFN.
Баленсиагой владеет французская модная группа Керинг. Она, в свою очередь, принадлежит Франсуа-Анри Пино, который владеет "Ренном".
Модный дом был основан в Испании в 1917, но переехал в Париж в 1937.
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Источник:getfootballnewsfrance.com
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