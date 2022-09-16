  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Баленсиага будет одевать игроков французского Ренна
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Баленсиага будет одевать игроков французского Ренна

Франция
Обновлено
(1 голосов)

Очень интересный тренд на модное сотрудничество в футболе

Баленсиага будет одевать игроков французского Ренна

фото - ФК Ренн / Автор невідомий

Новина українською

"Ренн" объявил о сотрудничестве с модным домом Баленсиага, который теперь будет одевать футболистов перед домашними и выездыми играми, сообщает GFFN.

Баленсиагой владеет французская модная группа Керинг. Она, в свою очередь, принадлежит Франсуа-Анри Пино, который владеет "Ренном".

Модный дом был основан в Испании в 1917, но переехал в Париж в 1937.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ренн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
getfootballnewsfrance.com

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде