Эвра жалеет, что выбрал играть не за Сенегал: Когда команда побеждает, ты француз, а когда проигрывает – сенегалец

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед", "Ювентуса", "Монако" и "Марселя" Патрис Эвра рассказал, что сожалеет, что выбрал выступать за сборную Франции, а не Сенегала.

Эвра родом из Сенегала, родился в Дакаре. Он выступал за сборную Франции с 2004 года. Его последним крупным турниром в составе "Ле Блюс" стало Евро-2016.