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Эвра жалеет, что выбрал играть не за Сенегал: Когда команда побеждает, ты француз, а когда проигрывает – сенегалец

Франция
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Всё чаще игроки делают выбор в пользу родной страны

Эвра жалеет, что выбрал играть не за Сенегал: Когда команда побеждает, ты француз, а когда проигрывает – сенегалец

Фото: twitter.com/Evra

Новина українською

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед", "Ювентуса", "Монако" и "Марселя" Патрис Эвра рассказал, что сожалеет, что выбрал выступать за сборную Франции, а не Сенегала.

Эвра родом из Сенегала, родился в Дакаре. Он выступал за сборную Франции с 2004 года. Его последним крупным турниром в составе "Ле Блюс" стало Евро-2016.

"Если бы я мог вернуться в прошлое, я бы предпочел представлять свою родную страну Сенегал, а не Францию… Когда ты играешь и побеждаешь, тебя отмечают как француза, но когда команда проигрывает, тебя выделяют как сенегальца.

Мы должны сообщить этому молодому поколению, что они все еще могут добиться успеха, играя за свои родные страны", – сказал Эвра.

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В статье: Франция Патрис Эвра Сенегал
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Источник:
getfootballnewsfrance.com

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