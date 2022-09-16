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Спортивный директор ПСЖ Кампуш: Я очень доволен Месси. Спрашивал у него, сможет ли он остаться на три года
В клубе хотят, чтобы Месси остался
Фото: twitter.com/PSG_inside
Луиш Кампуш, спортивный директор "ПСЖ", прокомментировал выступления Лионеля Месси. "Он икона "Барселоны", приехал в другой город, с другим футболом", – приводит его слова le10sport.com.
"Я очень доволен Месси. Спрашивал у него, сможет ли он остаться на три года. Но у нас не получится заполучить таких футболистов, если не будем побеждать и хорошо продавать на трансферном рынке. Потому что у нас возникнут проблемы экономического характера.
Я очень доволен Месси. Месси – икона "Барселоны". Он приехал в другой город, с другим футболом, в другую лигу. Он не торопился. В этом сезоне у нас есть Месси, который все больше и больше способен выйти на хороший уровень", – сказал Кампуш в интервью RMC Sport.
Напомним, что Лапорта несколько раз высказывался, что хочет вернуть Месси.
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