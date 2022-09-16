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Лига 1. Лорьян врывается в группу лидеров

Франция
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(1 голосов)

Впечатляющий старт при Ле Бри продолжается

Лига 1. Лорьян врывается в группу лидеров

Фото: AJ Auxerre

Новина українською

Лига 1, 8-й тур

Осер, Аббе-Дешам

Осер – Лорьян 1:3

Голы: Эн 50 – Уаттара 15, Моффи 36, Ле Фе 42

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В статье: Лорьян Осер (Осер)
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