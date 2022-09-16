Франция
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Лига 1. Лорьян врывается в группу лидеров
Впечатляющий старт при Ле Бри продолжается
Фото: AJ Auxerre
Лига 1, 8-й тур
Осер, Аббе-Дешам
Осер – Лорьян 1:3
Голы: Эн 50 – Уаттара 15, Моффи 36, Ле Фе 42
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