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Экс-футболистка ПСЖ арестована по подозрению в насилии при отягчающих обстоятельствах и преступном сговоре
Она может быть причастна к нападению на одноклубницу
Фото: UK Daily News
Экс-футболистка "ПСЖ" Амината Диалло была вчера арестована. Как сегодня сообщает издание Le Parisien, она подозревается в "насилии при отягчающих обстоятельствах" и "преступном сговоре".
Диалло была арестована уже во второй раз с ноября 2021 года. Тогда на её одноклубницу Хейру Хамрауи было совершено нападение. Сообщается, что Амината была за рулем автомобиля, когда Хамрауи из него вытащили и избили по ногам железной трубой.
По информации издания, нападавшие заявляли о том, что их заданием при нападении было сделать так, чтобы Хейра более не могла играть в футбол. Полиция заявляет, что нашла связь между заказчиком преступления и Диалло. Мотивом преступления, по версии правоохранительных органов, были намерения Аминаты занять место Хамрауи в полузащите "ПСЖ" и сборной Франции.
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