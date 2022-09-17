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Экс-футболистка ПСЖ арестована по подозрению в насилии при отягчающих обстоятельствах и преступном сговоре

Франция
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Она может быть причастна к нападению на одноклубницу

Экс-футболистка ПСЖ арестована по подозрению в насилии при отягчающих обстоятельствах и преступном сговоре

Фото: UK Daily News

UA-Футбол
Новина українською

Экс-футболистка "ПСЖ" Амината Диалло была вчера арестована. Как сегодня сообщает издание Le Parisien, она подозревается в "насилии при отягчающих обстоятельствах" и "преступном сговоре".

Диалло была арестована уже во второй раз с ноября 2021 года. Тогда на её одноклубницу Хейру Хамрауи было совершено нападение. Сообщается, что Амината была за рулем автомобиля, когда Хамрауи из него вытащили и избили по ногам железной трубой.

По информации издания, нападавшие заявляли о том, что их заданием при нападении было сделать так, чтобы Хейра более не могла играть в футбол. Полиция заявляет, что нашла связь между заказчиком преступления и Диалло. Мотивом преступления, по версии правоохранительных органов, были намерения Аминаты занять место Хамрауи в полузащите "ПСЖ" и сборной Франции.

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В статье: сборная Франции ПСЖ
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