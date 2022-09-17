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Полиция арестовала сотрудника Нанта за кражу футболок у клуба

Франция
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Работнику вменяют кражу и хранение формы и спортивного оборудования

Полиция арестовала сотрудника Нанта за кражу футболок у клуба

Фото: Football Shirt Culture

UA-Футбол
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Полиция французского города Нант арестовала неизвестного сотрудника одноименного футбольного клуба, выступающего в Лиге 1. Как сообщает издание Telenantes, работник был помещен под стражу в участке Вальдек-Руссо.

По информации медиа, правоохранительные органы вменяют сотруднику "Нанта" "кражу и хранение формы и спортивного оборудования" клуба. Как сообщается, делом занимается финансовый отдел полиции.

Также журналисты издания Telenantes сообщают, что в рамках следствия по делу был допрошен еще один сотрудник "Нанта", однако его уже выпустили из участка. Расследование продолжается, и полиция собирается опросить еще нескольких работников клуба.

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В статье: Нант (Нант)
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