Франция
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Лига 1. Монпелье продлил неудачную серию Страбура
Команда Жюльена Стефана продолжает идти без побед
Фото: Montpellier HSC
Лига 1, 8-й тур
Монпелье – Страсбур 2:1
Голы: Норден 17, Саванье 90+5 (пен) – Диалло 85
Монпелье: Омлин – Мбайи, Жюльен, Эстев, Коцца – Ферри, Шотар – Норден (Файяд, 84), Саванье, Хазри (Жермен, 65) – Ваи (Делайе, 84)
Страсбур: Селс – Дукуре, Перрен, Джику – Пьер-Габриэль (Кандиль, 70), Бельгард, Диарра (Мотхиба, 82), Ахолу (Сиссоко, 70), Льенар – Гамейро, Диалло
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