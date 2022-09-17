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Лига 1. Монпелье продлил неудачную серию Страбура

Франция
(1 голосов)

Команда Жюльена Стефана продолжает идти без побед

Лига 1. Монпелье продлил неудачную серию Страбура

Фото: Montpellier HSC

Новина українською

Лига 1, 8-й тур

Монпелье – Страсбур 2:1

Голы: Норден 17, Саванье 90+5 (пен) – Диалло 85

Монпелье: Омлин – Мбайи, Жюльен, Эстев, Коцца – Ферри, Шотар – Норден (Файяд, 84), Саванье, Хазри (Жермен, 65) – Ваи (Делайе, 84)

Страсбур: Селс – Дукуре, Перрен, Джику – Пьер-Габриэль (Кандиль, 70), Бельгард, Диарра (Мотхиба, 82), Ахолу (Сиссоко, 70), Льенар – Гамейро, Диалло

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В статье: Монпелье Страсбур
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