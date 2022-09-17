Лига 1. Лилль минимально обыграл Тулузу

Лига 1. 8-й тур

Лилль, Пьер Моруа

Лилль – Тулуза 2:1

Голы: Дэвид 5, Унас 53 – Шаиби 46

Лилль: Шевалье – Диаките, Фонте, Йоро, Исмаили – Б. Андре, Андре Гомеш – Унас (Виржиниюс, 78), Э. Гомес (Мартин, 60), Бамба – Дэвид (Байо, 86)

Тулуза: Дюпе – Деслер (Кебен, 82), Руо, Николайсен, Диарра, Силла (Бирманчевич, 76) – Абухляль, Спирингс, ван ден Бумен, Шаиби – Даллинга (Онаиву, 76)

Предупреждения: Диаките 73, Фонте 44

"Лилль" вернулся в топ-6, одержав сдержанную победу над "Тулузой". Новичок Лиги 1 навязал команде Паулу Фонсеки довольно неприятную манеру игры, но две быстрые атаки хозяев решили исход встречи. Четвёртая победа "догов" в 8-ми турах – неплохой старт экс-тренера "горняков" во Франции.

Фонсека сегодня доверился 16-летнему Лени Йори, поставив его в напарники к 38-летнему дедушке Жозе Фонте. Йори теперь самый молодой дебютант в истории клуба, обойдя Эдена Азара, и пятый самый молодой в истории лиги. Также дебют в стартовом составе выдался у Андре Гомеша, сыгравшего в паре с своим тёзкой Бенжамином Андрее. Это позволило подвинуть Эйнджела Гомеса на позиции десятки и окончательно запутать комментаторов матча.

Гомес сразу начал приносить пользу в атаке, уже на пятой минуте ассистировав Дэвиду. Англичанин забросил канадцу на ход, тот развернул Николайсена, и обводящим ударом поразил дальную девятку. Эйнджел едва не отметился голом на 26-й минуте, пролетев на пятой передаче всю оборону "Тулузы", но неудачно пробив. В следующей атаке Бамба пробросил защитнику между ног и пальнул издали, но попал в перекладину.

После перерыва "Тулуза" неожиданно сравняла счёт после ошибку Фонте. Но "Лилль" ответил почти мгновенно. Бенжамин Андре шикарно закинул на ход Унасу через 2 линии обороны, а алжирец в одно касание слёту положил мяч в ворота Дюпе. До конца матча "Тулуза" забрала мяч себе, но никакой остроты у ворот Шавалье им больше создать не удалось. 2:1.