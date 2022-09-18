Франция
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Экс-защитник Барсы заработал самое быстрое удаление в истории Лиги 1
Самая быстрая красная или желтая карточка
Opta
В рамках 8-го тура французской Лиги 1 "Ницца" дома играет против "Анже".
Хозяева поля остались в меньшинстве уже после 9 (!) секунд игры - центральный защитник Жан-Клер Тодибо был удален с поля.
Таким образом, 22-летний француз стал игроком, который получил красную или желтую карточку быстрее всех в рамках чемпионата Франции (статистика ведется с сезона 2006/07).
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Источник:Opta
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