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Экс-защитник Барсы заработал самое быстрое удаление в истории Лиги 1

Франция
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Самая быстрая красная или желтая карточка

Экс-защитник Барсы заработал самое быстрое удаление в истории Лиги 1

Opta

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В рамках 8-го тура французской Лиги 1 "Ницца" дома играет против "Анже".

Хозяева поля остались в меньшинстве уже после 9 (!) секунд игры - центральный защитник Жан-Клер Тодибо был удален с поля.

Таким образом, 22-летний француз стал игроком, который получил красную или желтую карточку быстрее всех в рамках чемпионата Франции (статистика ведется с сезона 2006/07).

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В статье: Ницца Анже (Франция) Жан-Клер Тодибо
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Источник:
Opta

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