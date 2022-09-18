Лига 1. Двуликий Гендузи, серия побед Монако и безрассудный Тодибо

Лига 1, 8-й тур

Марсель, Велодром

Марсель – Ренн 1:1

Голы: Гендузи 52 – Гендузи 25 (автогол)

Марсель: Лопес – Мбемба, Балерди, Колашинац – Клосс, Ронжье, Верету (Гуйе, 85), Тавареш – Гендузи (Пайет, 73), Арит (Ундер, 73) – Алексис Санчес (Луис Суарес, 85)

Ренн: Манданда – Траоре (Ассиньон, 85), Родон, Теате, Трюффер – Угочукву, Тэ – Бурижо (Доку, 75), Дуэ (Майер, 61), Терье (Муинга, 85) – Гуири

Предупреждения: Тавареш 62, Балерди 85, Луис Суарес 90 – Траоре 7, Дуэ 19, Гуири 44, Сулемана 68

"Марсель" рискует отпустить "ПСЖ" в отрыв, сыграв вничью в матче с "Ренном". Это была первая потеря очков "провансальцев" на своём поле, которая тем не менее позволила сохранить беспроигрышную серию в Лиге 1 на старте сезона.

Была и хорошая новость для "Велодрома", ведь сегодня впервые после ухода из клуба на газон арены вернулась легенда Стив Манданда, отдавший "Марселю" 13 лет своей карьеры. А вот другого заслуженного ветерана мы с первых минут на поле не увидели – Игор Тудор продолжает упорно держать Димитри Пайета на лавке для запасных, предпочитая на его позиции Маттео Гендузи.

Гендузи действительно стал главным действующим лицом, но действовал не только со знаком плюс. Матч с "Ренном" стал идеальным отображением игрового стиля Маттео. Словно двуликий Янус гиперактивный Гендузи успел как и в свои ворота забить, так и забить ответный уже в ворота Манданда.

Характерно и время мячей – 25 и 52 минуты. Гендузи – это комок хаоса на поле, который недаром тренер держит подальше от собственных ворот – вот вам и ключ к ответу на вопрос, зачем из него делают номер 10.

Реймс, Огюст Делонн

Реймс – Монако 0:3

Голы: Головин 47, Минамино 87, Бен Йеддер 90

Удаление: Локо 22 (хозяева)

Тем временем "Монако" незаметно поднялся в топ-5 после третьей победы кряду. Команда Филиппа Клемана успела отыграть со всеми представителями прошлогодней топ-7, кроме "Марселя", поэтому их результаты не впечатляли на старте кампании. Но вот и ожидаемый подъём.

Удачный выезд на "Огюст Делон" предопределило раннее удаление в составе хозяев – Брэдли Локо оставил свою команду в меньшинстве на 22-й минуте. "Реймс" держался до перерыва, но затем быстро пал.

Во второй половине "монегаски" легко воспользовались численным перевесом. Головин открыл счёт уже на старте второго тайма, а уже ближе к финальному свистку важный буст уверенности получили Минамино, забивший первый гол во Франции после переезда из "Ливерпуля", и капитан Бен Йеддер, в последнее время чаще начинающий встречи с лавки для запасных.

Ницца, Альянц Ривьера

Ницца – Анже 0:1

Гол: Бенталеб 43

Удаления: Тодибо 1 – Буфаль 62

"Ницца" продолжает производить печальное зрелище в новом сезоне. Стремительный спад после уход Кристофа Галтье читался, но Люсьену Фавру удалось в рекордно короткие строки достичь с "орлами" дна. За первые 8 туров команда оступилась шесть раз. А решения вроде обмена Лаборда на Гуири не перестают шокировать даже спустя несколько недель после закрытия трансферного окна. Полный беспорядок.

Весь тот хаос, происходящий в клубе, Жан-Клер Тодибо успел отобразить за 9 секунд своего пребывания на поле. Экс-защитник "Барселоны" получил красную карточку в рекордные сроки для Лиги 1, и оставил свою команду страдать оставшиеся 90 минут. "Анже" спустя час ответил на это красной от Софьяна Буфаля.

Но до того Набиль Бенталеб успел вывести гостей вперёд, и его мяч в итоге стал единственным в матче. 0:1. "Анже" добывает вторую победу кряду, а будущее Жераля Батикля в клубе уже не выглядит предрешённым.

Брест, Стад Франсис Ле Бле

Брест – Аяччо 0:1

Гол: Амума 65

Клермон, Габриэль Монпье

Клермон – Труа 1:3

Голы: Гастьен 4 – Мама Балде 23, 54, Рипар 83