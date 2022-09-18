Лига 1. Месси приносит ПСЖ непростую победу над Лионом

Не можна сказати, що гра вдалась... Справжній герої Мессі... і Лопеш!Голкіпер гостей не тільки два удари Ліонеля "спаплюжив", а також Неймару не дав відзначитись з убойної позиції!Мбаппене зрозуміло чи то його надійно прикрили чи гра не пішла. Показовий момент, коли під час тривалої атаки господарів, гості вибороли м'яч та прострелили на Кіліана, а він ще "не встиг" повернутися навіть на свою половину поля. Сподіваємось, що Донателло все ж таки почне відпрацьовувати аванси!