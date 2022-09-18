  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Лига 1. Месси приносит ПСЖ непростую победу над Лионом
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига 1. Месси приносит ПСЖ непростую победу над Лионом

Франция
(1 голосов)

Как в старые добрые

Лига 1. Месси приносит ПСЖ непростую победу над Лионом

Фото: Paris Saint-Germain, Twitter

Новина українською

Лига 1. 8-й тур

Лион, Парк Олимпик Лионне

Лион – ПСЖ 0:1

Гол: Месси 5

Лион: Лопеш – Гюсто, Мендес, Люкеба, Тальяфико – Толиссо (Лепенан, 46), Какре (Рен-Аделаид, 75) – Тете (Шерки, 75), Токо Экамби (Барколя, 88) – Ляказетт, Дембеле

ПСЖ: Доннарумма – Рамос, Маркиньос, Данилу – Хакими, Фабиан (Витинья, 57), Верратти (Мукиеле, 64), Мендеш – Месси – Мбаппе, Неймар (Солер, 86)

Предупреждение: Верратти 39

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Лион Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
18.09.2022 в 23:50
Не можна сказати, що гра вдалась... Справжній герої Мессі... і Лопеш! Голкіпер гостей не тільки два удари Ліонеля "спаплюжив", а також Неймару не дав відзначитись з убойної позиції! Мбаппе не зрозуміло чи то його надійно прикрили чи гра не пішла. Показовий момент, коли під час тривалої атаки господарів, гості вибороли м'яч та прострелили на Кіліана, а він ще "не встиг" повернутися навіть на свою половину поля. Сподіваємось, що Донателло все ж таки почне відпрацьовувати аванси!
Ответить
0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
19.09.2022 в 00:00
Вибачаюсь "Голкіпер ГОСПОДАРІВ!" І ще цікава статистика... Мессі 7 ударів, з них 5 у створ воріт, Неймар відповідно 3 та 2, Мбаппе з 3 лише раз влучив...
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде