Франция
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Лига 1. Месси приносит ПСЖ непростую победу над Лионом
Как в старые добрые
Фото: Paris Saint-Germain, Twitter
Лига 1. 8-й тур
Лион, Парк Олимпик Лионне
Лион – ПСЖ 0:1
Гол: Месси 5
Лион: Лопеш – Гюсто, Мендес, Люкеба, Тальяфико – Толиссо (Лепенан, 46), Какре (Рен-Аделаид, 75) – Тете (Шерки, 75), Токо Экамби (Барколя, 88) – Ляказетт, Дембеле
ПСЖ: Доннарумма – Рамос, Маркиньос, Данилу – Хакими, Фабиан (Витинья, 57), Верратти (Мукиеле, 64), Мендеш – Месси – Мбаппе, Неймар (Солер, 86)
Предупреждение: Верратти 39
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Комментарии (2)
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Spokoyno (Київ)
18.09.2022 в 23:50
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Spokoyno (Київ)
19.09.2022 в 00:00
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