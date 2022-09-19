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Тете: Хочу остаться в Лионе и посвятить себя этой команде
Бразилец не намерен возвращаться в "Шахтер"
Фото: Olympique Lyonnais
Бразильский вингер "Шахтера" Тете, выступающий на правах аренды за французский "Лион", заявил о своем желании получить полноценный контракт в стане "ткачей".
"Конечно, я хочу, я хочу получить полноценный контракт. Я уже говорил это раньше и скажу еще раз: я хочу остаться здесь. Все люди вокруг меня должны работать, чтобы найти соглашение, чтобы я мог определенно посвятить себя "Лиону", - сказал Тете в интервью L'Equipe .
Аренда Тете в "Лионе" рассчитана до конца июня 2023 года. Контракт бразильца с "горняками" истекает 31 декабря 2023 года. В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 на счету Тете 7 матчей, в которых он забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи.
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