"Извинений недостаточно, ты должен отдавать мне хорошие пасы". Как Мбаппе отчитал своего партнера

В социальных сетях завирусилось видео из подтрибунного помещения "Парк де Пренс" – домашнего стадиона гранда Лиги 1 "Пари Сен-Жермен".

На коротком фрагменте можно увидеть, как звездный нападающий парижан Килиан Мбаппе предъявляет претензии защитнику команды Ашрафу Хакими якобы за неудачную передачу. Ролик был записан во время перерыва одного из матчей "ПСЖ" в прошлом сезоне.

– Клянусь, посмотри видео этого момента. – Если все действительно так, как ты говоришь, то извини. – Извинений недостаточно. Ты должен отдавать мне хорошие передачи.

Mbappe: viste el video ? Tenías que darme el pase.



Hakimi: si, lo lamento. Lo he visto



Mbappe: no basta solo con lamentarlo, tienes que darme los pases.



Tremenda bala hemos esquivado.pic.twitter.com/vMc6pD2Mvt — Trunks (@trunksRM) September 9, 2022

Вчера, 18 сентября, "Пари Сен‑Жермен" обыграл «Лион» в матче восьмого тура французской Лиги 1. Команда Гальтье победила со счетом 1:0, победный гол забил аргентинец Лионель Месси. На 75-й минуте Мбаппе отказался отдать пас Ашрафу Хакими, который фактически выходил один на один с голкипером. Килиан пошел в обводку и не преуспел – после поединка фанаты принялись уничтожать форварда в социальных сетях.

Интересно, что Килиан из тройки Месси – Мбаппе – Неймар, – единственный, у кого в этом сезоне нет голевых передач в чемпионате Франции.