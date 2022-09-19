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"Извинений недостаточно, ты должен отдавать мне хорошие пасы". Как Мбаппе отчитал своего партнера

Франция
(2 голосов)

Спортивный директор, не иначе

"Извинений недостаточно, ты должен отдавать мне хорошие пасы". Как Мбаппе отчитал своего партнера

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В социальных сетях завирусилось видео из подтрибунного помещения "Парк де Пренс" – домашнего стадиона гранда Лиги 1 "Пари Сен-Жермен".

На коротком фрагменте можно увидеть, как звездный нападающий парижан Килиан Мбаппе предъявляет претензии защитнику команды Ашрафу Хакими якобы за неудачную передачу. Ролик был записан во время перерыва одного из матчей "ПСЖ" в прошлом сезоне.

– Клянусь, посмотри видео этого момента.

– Если все действительно так, как ты говоришь, то извини.

– Извинений недостаточно. Ты должен отдавать мне хорошие передачи.

Вчера, 18 сентября, "Пари СенЖермен" обыграл «Лион» в матче восьмого тура французской Лиги 1. Команда Гальтье победила со счетом 1:0, победный гол забил аргентинец Лионель Месси. На 75-й минуте Мбаппе отказался отдать пас Ашрафу Хакими, который фактически выходил один на один с голкипером. Килиан пошел в обводку и не преуспел – после поединка фанаты принялись уничтожать форварда в социальных сетях.

Интересно, что Килиан из тройки Месси – Мбаппе – Неймар, – единственный, у кого в этом сезоне нет голевых передач в чемпионате Франции.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе Ашраф Хакими
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