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У Месси наивысшая оценка в составе ПСЖ за матч с Лионом. У Мбаппе – самая низкая
Француз не впечатлил
Фото: Paris Saint-Germain, Twitter
Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси и полузащитник Марко Верратти получили по 8 баллов от L'Equipe за матч с "Лионом" 18 сентября (1:0). Килиан Мбаппе получил 4 балла.
Ниже чем у Мбаппе оценки только у футболистов "Лиона": Тете и Экамби – по 3 балла.
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В то же время, сразу несколько игроков "ПСЖ" тоже получили по 4 балла за матч: Данило Перейра, Серхио Рамос и Джанлуиджи Доннарумма.
"ПСЖ" обыграл в гостях "Лион" со счетом 1:0. Единственный гол на пятой минуте забил Лионель Месси.
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