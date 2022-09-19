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У Месси наивысшая оценка в составе ПСЖ за матч с Лионом. У Мбаппе – самая низкая

Франция
(1 голосов)

Француз не впечатлил

У Месси наивысшая оценка в составе ПСЖ за матч с Лионом. У Мбаппе – самая низкая

Фото: Paris Saint-Germain, Twitter

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси и полузащитник Марко Верратти получили по 8 баллов от L'Equipe за матч с "Лионом" 18 сентября (1:0). Килиан Мбаппе получил 4 балла.

Ниже чем у Мбаппе оценки только у футболистов "Лиона": Тете и Экамби – по 3 балла.

В то же время, сразу несколько игроков "ПСЖ" тоже получили по 4 балла за матч: Данило Перейра, Серхио Рамос и Джанлуиджи Доннарумма.

"ПСЖ" обыграл в гостях "Лион" со счетом 1:0. Единственный гол на пятой минуте забил Лионель Месси.

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В статье: Лионель Месси Марко Верратти Лион Килиан Мбаппе ПСЖ
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