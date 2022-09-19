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Лига 1 – лидер среди топ-5 европейских чемпионатов по количеству удалений. Красных карточек в 8 раз больше чем в АПЛ
Силовые французские чемпионаты
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marcio Machado/Eurasia Sport Images
В Лиге 1 показали уже 34 красных карточки всего за 8 туров, сообщает GFFN. В АПЛ, например, за 7 неполных туров показали всего 4 красные карточки.
Среди топ-5 чемпионатов у Лиги 1 самый высокий показатель. Следом идет Ла Лига с 20 удалениями, потом – Серия А с 15-ю, Бундеслига с 12-ю и АПЛ с 4-мя красными карточками.
Number of red cards this season:— Get French Football News (@GFFN) September 19, 2022
1 | Ligue 2 - 45
2 | Ligue 1 - 34
3 | LaLiga - 20
4 | Serie A - 15
5 | Bundesliga - 12
6 | Premier League - 4
Больше всего удалений было в Лиге 2. Второй дивизион франции абсолютный рекордсмен этого сезона с 45-ю красными карточками в 89 сыгранных матчах.
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