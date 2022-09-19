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Лига 1 – лидер среди топ-5 европейских чемпионатов по количеству удалений. Красных карточек в 8 раз больше чем в АПЛ

Франция
(1 голосов)

Силовые французские чемпионаты

Лига 1 – лидер среди топ-5 европейских чемпионатов по количеству удалений. Красных карточек в 8 раз больше чем в АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marcio Machado/Eurasia Sport Images

Новина українською

В Лиге 1 показали уже 34 красных карточки всего за 8 туров, сообщает GFFN. В АПЛ, например, за 7 неполных туров показали всего 4 красные карточки.

Среди топ-5 чемпионатов у Лиги 1 самый высокий показатель. Следом идет Ла Лига с 20 удалениями, потом – Серия А с 15-ю, Бундеслига с 12-ю и АПЛ с 4-мя красными карточками.

Больше всего удалений было в Лиге 2. Второй дивизион франции абсолютный рекордсмен этого сезона с 45-ю красными карточками в 89 сыгранных матчах.

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В статье: Лига 1 АПЛ
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
19.09.2022 в 19:15
Може це від рівня футболу... команд залежить. Не дарма ж Лігу 1 лігою фермерів називають... Мабуть там серед тренерів ВІРТуози по зупинці суперників
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