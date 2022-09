Неймар – самый эффективный футболист топ-5 лиг на данный момент

Нападающий "ПСЖ" Неймар делает результативное действие на поле каждую 41 минуту, сообщает Opta. Это лучший результат в топ-5 лигах.

Следующий – сменивший "Баварию" на "Барселону" Роберт Левандовский. У поляка отличный дебют в Примере и результативное действие каждые 45 минут.

Третий в списке Эрлинг Холанд тоже сменивший чемпионат и превзошедший все ожидания. У норвежского бомбардира результативное действие каждые 48 минут.

5 - Players with the best minutes per goal involvement in the top 5 European leagues this season (minimum 200 mins played):



41 - Neymar (PSG)

45 - Lewandowski (Barcelona)

48 - Haaland (Manchester City)

57 - Roberto Firmino (Liverpool)

58 - Rodrygo (Real Madrid)



