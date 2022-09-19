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Неймар – самый эффективный футболист топ-5 лиг на данный момент
Выступает значительно ярче, чем в прошлом сезоне
Фото: twitter.com/PSG_inside
Нападающий "ПСЖ" Неймар делает результативное действие на поле каждую 41 минуту, сообщает Opta. Это лучший результат в топ-5 лигах.
Следующий – сменивший "Баварию" на "Барселону" Роберт Левандовский. У поляка отличный дебют в Примере и результативное действие каждые 45 минут.
Третий в списке Эрлинг Холанд тоже сменивший чемпионат и превзошедший все ожидания. У норвежского бомбардира результативное действие каждые 48 минут.
5 - Players with the best minutes per goal involvement in the top 5 European leagues this season (minimum 200 mins played):— OptaJoao (@OptaJoao) September 19, 2022
41 - Neymar (PSG)
45 - Lewandowski (Barcelona)
48 - Haaland (Manchester City)
57 - Roberto Firmino (Liverpool)
58 - Rodrygo (Real Madrid)
Busy. pic.twitter.com/V7w6YbXxBl
Замыкают пятерку Роберто Фирмино из "Ливерпуля" и Родриго Гоес из "Реала" с 57 и 58 минутами на одно результативное действие.
Отмечается, что статистика подсчитывалась для футболистов, которые провели минимум 200 минут на поле в этом сезоне.
В этом сезоне у Неймара уже 11+11 по системе гол+пас, в то время как за целый прошлый сезон бразилец сделал всего 21 результативное действие (13 голов и 8 голевых передач).
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