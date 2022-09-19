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Неймар – самый эффективный футболист топ-5 лиг на данный момент

Франция
(1 голосов)

Выступает значительно ярче, чем в прошлом сезоне

Неймар – самый эффективный футболист топ-5 лиг на данный момент

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Неймар делает результативное действие на поле каждую 41 минуту, сообщает Opta. Это лучший результат в топ-5 лигах.

Следующий – сменивший "Баварию" на "Барселону" Роберт Левандовский. У поляка отличный дебют в Примере и результативное действие каждые 45 минут.

Третий в списке Эрлинг Холанд тоже сменивший чемпионат и превзошедший все ожидания. У норвежского бомбардира результативное действие каждые 48 минут.

Замыкают пятерку Роберто Фирмино из "Ливерпуля" и Родриго Гоес из "Реала" с 57 и 58 минутами на одно результативное действие.

Отмечается, что статистика подсчитывалась для футболистов, которые провели минимум 200 минут на поле в этом сезоне.

В этом сезоне у Неймара уже 11+11 по системе гол+пас, в то время как за целый прошлый сезон бразилец сделал всего 21 результативное действие (13 голов и 8 голевых передач).

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В статье: Неймар ПСЖ
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Комментарии (1)
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Vantala (Kharkiv)
19.09.2022 в 21:19
Тільки у Неймара ці результативні дії у лізі фермерів, а у Холанда в АПЛ та лізі чемпіонів.
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