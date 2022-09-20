Федерация футбола Франции сделала заявление после отказа Мбаппе от фотосессии сборной

Федерация футбола Франции (ФФФ) выпустила специальный релиз после того, как нападающий парижского "ПСЖ" Килиан Мбаппе отказался участвовать в командной фотосессии. Напомним, виной тому стало несогласие форварда с имеющимися условиями использования имиджевых прав футболистов национальной команды.

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"Федерация футбола Франции после продолжительных обсуждений в присутствии руководителей сборной Франции, президента, главного тренера и менеджера по маркетингу обязуется в кратчайшие сроки пересмотреть соглашение о правах на изображение", — говорится в заявлении ФФФ, которое обнародовано пресс-службой организации.

Напомним, 22 сентября французы сыграют дома с Австрией, а 25 сентября проведут выездной матч против Дании в рамках Лиги наций.