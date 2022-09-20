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Федерация футбола Франции сделала заявление после отказа Мбаппе от фотосессии сборной

Франция
(1 голосов)

Организация пересмотрит имиджевые права игроков

Федерация футбола Франции сделала заявление после отказа Мбаппе от фотосессии сборной

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Федерация футбола Франции (ФФФ) выпустила специальный релиз после того, как нападающий парижского "ПСЖ" Килиан Мбаппе отказался участвовать в командной фотосессии. Напомним, виной тому стало несогласие форварда с имеющимися условиями использования имиджевых прав футболистов национальной команды.

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"Федерация футбола Франции после продолжительных обсуждений в присутствии руководителей сборной Франции, президента, главного тренера и менеджера по маркетингу обязуется в кратчайшие сроки пересмотреть соглашение о правах на изображение", — говорится в заявлении ФФФ, которое обнародовано пресс-службой организации.

Напомним, 22 сентября французы сыграют дома с Австрией, а 25 сентября проведут выездной матч против Дании в рамках Лиги наций.

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В статье: Франция Килиан Мбаппе
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Источник:
Sport.ua

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Комментарии (2)
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Прocтo Тoлик (Одесса)
20.09.2022 в 10:38
Сдать эту обезьяну в зоопарк и пусть ее туристы фотографируют.
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янковский ян (Запорожье)
20.09.2022 в 08:28
Прогибаются перед поймавший звезду по полному
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