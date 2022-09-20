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У Почеттино появился вариант с трудоустройством во Франции

Франция
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Аргентинец может вернуться в Лигу 1

У Почеттино появился вариант с трудоустройством во Франции

Getty Images

Новина українською

Французская "Ницца" в ближайшее время может сменить главного тренера. Как сообщает Foot Mercato, руководство "гимнастов" неудовлетворено результатами команды и поэтому начало поиск замену 64-летнему Люсьену Фавру.

По информации издания, главным претендентом на эту должность рассматривается бывший наставник "ПСЖ" Маурисио Почеттино. Сегодня, 20 сентября, должна состояться встреча между боссами клуба и аргентинским специалистом.

Отмечается, что президент Жан-Пьер Ривер готов удовлетворить финансовые требования аргентинца.

На данный момент "Ницца" занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги 1: команда 2 раза выиграла, дважды сыграла вничью и 4 раза проиграла. В Лиге конференций клуб сыграл вничью с "Партизаном" (1:1) и "Кельном" (1:1).

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В статье: Люсьен Фавр Ницца Маурисио Почеттино
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Источник:
Foot Mercato

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