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Мбаппе участвовал в спонсорской фотосессии со сборной Франции, несмотря на бойкот

Франция
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Более того, делал всё, о чем его просили

Мбаппе участвовал в спонсорской фотосессии со сборной Франции, несмотря на бойкот

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Килиан Мбаппе принял участие в спонсорской фотосессии сборной Франции 20 сентября, после того, как Футбольная федерация Франции (FFF) пообещала пересмотреть соглашение об имиджевых правах футболистов.

Об этом сообщает L`Equipe и подтверждает RMC Sport.

В понедельник утром, 19 сентября, Килиан выпустил пресс-релиз, в котором заявил, что не будет участвовать в фотосессии, назначенной на вторник.

Мбаппе ещё в Марте начал свой "бойкот", выступая против соглашения, например, с Coca-Cola вступившего в силу в 2010 году, обязывающее каждого футболиста, при первом его вызове в сборную, сниматься для подобных кампаний.

Вечером в понедельник Федерация футбола Франции созвала собрание, в котором участвовали главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, капитан сборной Уго Льорис, вице-капитан Рафаэль Варан, сам Килиан Мбаппе и представители федерации.

Для федерации было важно решить вопрос как можно скорее, так как именно во время этой съемки создавались материалы для будущих рекламных кампаний с участием футболистов, которые будут показывать во время чемпионата мира в Катаре.

По итогам собрания федерация пообещала как можно скорее решить вопрос с правами компаний на изображения игроков.

В итоге во вторник Килиан все же появился на мероприятии, вел себя нормально и делал все, что от него требовалось.

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В статье: Франция Килиан Мбаппе Чемпионат мира 2022
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Источник:
lequipe.fr

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