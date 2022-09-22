Неймар – лучший игрок Лиги 1 в августе

Нападающий "ПСЖ" Неймар признан лучшим футболистом Лиги 1 в августе. Он забивал в каждом из 5 матчей чемпионата.

Неймар сделал два дубля в матчах Лиги 1, а также в двух играх отдал по 3 голевые передачи. Всего у бразильца 13 (7+6) очков по системе гол+пас в августе.

ℕeymar sur ce mois d’août : meilleur buteur

????t meilleur passeur du championnat

????’a pas à dire il a été :

????erveilleux

????ltruiste

ℝesplendissant



????oueur du Mois d’août de @Ligue1UberEats, il

ℝéalise un début de saison tonitruant.



Félicitation Ney ????#TropheesUNFP pic.twitter.com/5waFssTBfo — UNFP (@UNFP) September 22, 2022

Бразилец лидирует в списке бомбардиров Лиги 1 с 8 голами в общей сложности.

Всего в этом сезоне Неймар провел 11 матчей, забил 11 голов и отдал 8 голевых передач.