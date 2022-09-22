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Неймар – лучший игрок Лиги 1 в августе
Фантастическая статистика у бразильца
Фото: twitter.com/UNFP
Нападающий "ПСЖ" Неймар признан лучшим футболистом Лиги 1 в августе. Он забивал в каждом из 5 матчей чемпионата.
Неймар сделал два дубля в матчах Лиги 1, а также в двух играх отдал по 3 голевые передачи. Всего у бразильца 13 (7+6) очков по системе гол+пас в августе.
ℕeymar sur ce mois d’août : meilleur buteur— UNFP (@UNFP) September 22, 2022
????t meilleur passeur du championnat
????’a pas à dire il a été :
????erveilleux
????ltruiste
ℝesplendissant
????oueur du Mois d’août de @Ligue1UberEats, il
ℝéalise un début de saison tonitruant.
Félicitation Ney ????#TropheesUNFP pic.twitter.com/5waFssTBfo
Бразилец лидирует в списке бомбардиров Лиги 1 с 8 голами в общей сложности.
Всего в этом сезоне Неймар провел 11 матчей, забил 11 голов и отдал 8 голевых передач.
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