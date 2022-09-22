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Неймар – лучший игрок Лиги 1 в августе

Франция
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Фантастическая статистика у бразильца

Неймар – лучший игрок Лиги 1 в августе

Фото: twitter.com/UNFP

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Неймар признан лучшим футболистом Лиги 1 в августе. Он забивал в каждом из 5 матчей чемпионата.

Неймар сделал два дубля в матчах Лиги 1, а также в двух играх отдал по 3 голевые передачи. Всего у бразильца 13 (7+6) очков по системе гол+пас в августе.

Бразилец лидирует в списке бомбардиров Лиги 1 с 8 голами в общей сложности.

Всего в этом сезоне Неймар провел 11 матчей, забил 11 голов и отдал 8 голевых передач.

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В статье: Неймар Лига 1 ПСЖ
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