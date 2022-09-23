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Аль-Хелаифи: Нет такой вещи, как Суперлига, и никогда не будет
Де-юре есть, разве нет?
Фото: Getty Images, автор – Aurelien Meunier
Президент "ПСЖ", а также глава Ассоциации европейских клубов (ECA) Нассер Аль-Хелаифи высказался по поводу Суперлиги.
"Команды, которые хотят создать Европейскую Суперлигу, участвуют в турнирах УЕФА и празднуют свой успех там. Все хорошо.
Сейчас нет такой вещи, как Суперлига, и никогда не будет", – сказал Аль-Хелайфи на генеральной ассамблее ECA в Стамбуле.
Напомним, что участниками Суперлиги до сих пор остаются "Реал", "Барселона" и "Ювентус". А клубами-основателям выступили ещё 9 европейских клубов, которые до 21 апреля 2021-го (спустя сутки после основания) покинули турнир.
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