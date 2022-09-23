Аль-Хелаифи: Нет такой вещи, как Суперлига, и никогда не будет

Президент "ПСЖ", а также глава Ассоциации европейских клубов (ECA) Нассер Аль-Хелаифи высказался по поводу Суперлиги.

"Команды, которые хотят создать Европейскую Суперлигу, участвуют в турнирах УЕФА и празднуют свой успех там. Все хорошо.

Сейчас нет такой вещи, как Суперлига, и никогда не будет", – сказал Аль-Хелайфи на генеральной ассамблее ECA в Стамбуле.