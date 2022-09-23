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Матиас Погба: Поль наложил проклятие на Мбаппе перед матчем 1/8 Лиги чемпионов в 2019-м
Обвиняемый в шантаже брат хавбека раскрыл историю
Фото: instagram.com/paulpogba
Обвиняемый в шантаже Поля Матиас Погба рассказал детали истории с проклятием Килиана Мбаппе. Он выложил тред из нескольких видео в твиттере.
"Поворотный момент наступил с чемпионатом мира 2018 года, когда Поль больше верил в знахарку, чем в Бога. Он поручил ведьме помочь сборной Франции победить на турнире. После этого Поль продолжил "сотрудничество" в Лиге чемпионов, чтобы гарантировать "Манчестер Юнайтед" победу "ПСЖ" (в 2019 году).
По просьбе Поля ведьме было поручено нейтрализовать Килиана Мбаппе, который в то время находился на пике формы. Было странно видеть, что во время этого матча Килиан был тенью самого себя.
Забавно, что в то же время Поль делал все возможное, чтобы сблизиться с Килианом, как мы могли видеть в СМИ, симпатизируя ему и называя его своим другом. Дело зашло так далеко, что Килиан почти поставил условием продления своего контракта с "ПСЖ" то, что клуб должен будет подписать Поля. Естественно он не знал, что за его спиной Поль занимается колдовством, чтобы саботировать его матчи.
По словам мамы, мой брат заплатил не менее 4 миллионов евро за услуги знахаря. И все это, когда его семья нуждалась", – говорит Матиас.
Напомним, что ранее Матиас угрожал своему брату обнародованием этих материалов и выпуском "резонансного видео". Также он в составе преступной группы вымогал у Поля 13 миллионов евро.
Брата Погба и ещё 4-х людей взяли под стражу. После этого Полю снова посыпались угрозы, в связи с чем полиции пришлось назначить ему охрану.
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