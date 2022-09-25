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Дешам попросил Галтье давать меньше игрового времени Мбаппе перед ЧМ-2022
Коуч сборной хочет, чтобы Килиан был в оптимальных физических кондициях
Фото: twitter.com/PSG_inside
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам выразил желание, чтобы форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе получал меньше игрового времени в клубе в преддверии чемпионата мира 2022 года в Катаре.
"Я знаю, что Галтье всё ещё хочет постоянно задействовать Килиана в играх. Но я хочу, чтобы время от времени тренер давал Мбаппе возможность отдохнуть. Килиану просто нужно давать чуть меньше игрового времени. Это не навредит клубу, даже наоборот", - сказал коуч.
Напомним, сегодня сборная Франции сыграет с национальной командой Дании в матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Встреча команд пройдёт на стадионе "Паркен" в Копенгагене.
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