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Дешам попросил Галтье давать меньше игрового времени Мбаппе перед ЧМ-2022

Франция
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Коуч сборной хочет, чтобы Килиан был в оптимальных физических кондициях

Дешам попросил Галтье давать меньше игрового времени Мбаппе перед ЧМ-2022

Фото: twitter.com/PSG_inside

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам выразил желание, чтобы форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе получал меньше игрового времени в клубе в преддверии чемпионата мира 2022 года в Катаре.

"Я знаю, что Галтье всё ещё хочет постоянно задействовать Килиана в играх. Но я хочу, чтобы время от времени тренер давал Мбаппе возможность отдохнуть. Килиану просто нужно давать чуть меньше игрового времени. Это не навредит клубу, даже наоборот", - сказал коуч.

Напомним, сегодня сборная Франции сыграет с национальной командой Дании в матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Встреча команд пройдёт на стадионе "Паркен" в Копенгагене.

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В статье: Дидье Дешам Кристоф Галтье Национальная сборная Франции Килиан Мбаппе ПСЖ
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Источник:
Telefoot

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