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Мбаппе недоволен тем что ПСЖ не подписал топового нападающего летом

Франция
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Соответствующий пункт был в контракте при продлении

Мбаппе недоволен тем что ПСЖ не подписал топового нападающего летом

Фото: twitter.com/PSG_inside

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Килиан Мбаппе недоволен трансферами "ПСЖ" этим летом, сообщает RMC Sport. Парижане обещали игроку подписать топовую "девятку" этим летом.

С ним солидарен как Луиш Кампуш, который в интервью заявил, что трансферная кампания "ПСЖ" была не самой удачной, так Кристоф Галтье. Главный тренер сказал, что руководители хотели подписать игрока нового типа для усиления атаки, но этого не произошло.

Во время переговоров о продлении контракта Мбаппе обещали, что команда усилится. Подписание "девятки" мирового класса было одним из приоритетов и Килиан недоволен тем, что клуб не сдержал это обещание.

Напомним, что летом сообщалось об интересе "ПСЖ" к Роберту Левандовскому, Джанлуке Скамакке и Маркус Рашфорд. Ни один игрок так и не был приобретен.Мбаппе недоволен тем что ПСЖ не подписал топового нападающего летом

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Источник:
rmcsport.bfmtv.com

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