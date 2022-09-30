Пети об интервью Мбаппе: Ему пора остановиться. На месте Месси и компании мне бы это уже надоело

Бывший игрок "Арсенала", "Барселоны" и сборной Франции Эммануэль Пети раскритиковал форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе за его открытость в прессе. "Он умен, он же должен осознавать последствия своих слов", – приводит его слова FootMercato.

Неделю назад нападающий "ПСЖ" дал интервью, в котором сказал, что в сборной Франции получает больше свободны на поле. "В сборной я играю по-другому, здесь меня просят о других вещах. Здесь у меня гораздо больше свободы, чем в клубе", – приводит слова Мбаппе RMC Sport.