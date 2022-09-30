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Пети об интервью Мбаппе: Ему пора остановиться. На месте Месси и компании мне бы это уже надоело
Француз не фильтрует свои высказывания в прессе
Фото: twitter.com/PSG_inside
Бывший игрок "Арсенала", "Барселоны" и сборной Франции Эммануэль Пети раскритиковал форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе за его открытость в прессе. "Он умен, он же должен осознавать последствия своих слов", – приводит его слова FootMercato.
Неделю назад нападающий "ПСЖ" дал интервью, в котором сказал, что в сборной Франции получает больше свободны на поле. "В сборной я играю по-другому, здесь меня просят о других вещах. Здесь у меня гораздо больше свободы, чем в клубе", – приводит слова Мбаппе RMC Sport.
"Все это крутится вокруг одного и того же игрока. Ему пора остановиться. Мбаппе умен, он же должен осознавать последствия своих слов. Существует эффект бумеранга. Скажи об этом своему тренеру лично.
Речь идет о команде, а он выносит это в публичное пространство. На месте Месси и компании мне бы это уже надоело.
Следующим шагом станет то, что Мбаппе спросят, какую команду он хотел бы видеть вокруг себя. Это будет следующий шаг", – сказал Пети.
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