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Неймар поддержал президента Бразилии. Болельщики раскритиковали футболиста
Заплатили много?
Фото: twitter.com/neymarjr
Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар записал тикток в поддержку президента страны Болсонару. Первый тур выборов, в которых участвует ультраправый политик, стартует 2 октября.
На ролике Неймар улыбаясь танцевал, показывая по два пальца обеих рук, намекая на номер, который должны выбрать избиратели, чтобы поддержать Болсонару – 22.
Сразу после выхода ролика, на игрока
Стоит отметить, что у Болсонару неоднозначная репутация в Бразилии, в частности, из-за его бездействия во время разгара эпидемии COVID-19, а также из-за распространенного расизма среди полицейских.
Первый тур выборов стартует 2 октября.
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