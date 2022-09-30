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Неймар поддержал президента Бразилии. Болельщики раскритиковали футболиста

Франция
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Неймар поддержал президента Бразилии. Болельщики раскритиковали футболиста

Фото: twitter.com/neymarjr

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Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар записал тикток в поддержку президента страны Болсонару. Первый тур выборов, в которых участвует ультраправый политик, стартует 2 октября.

На ролике Неймар улыбаясь танцевал, показывая по два пальца обеих рук, намекая на номер, который должны выбрать избиратели, чтобы поддержать Болсонару – 22.

Сразу после выхода ролика, на игрока свалилась волна критики. Неймар ответил на неё иронично: "Они говорят о демократии и многом другом, но эти же люди, говорящие о демократии, нападают на тех, у кого другое мнение. Ясно ????????????‍♂️".

Стоит отметить, что у Болсонару неоднозначная репутация в Бразилии, в частности, из-за его бездействия во время разгара эпидемии COVID-19, а также из-за распространенного расизма среди полицейских.

Первый тур выборов стартует 2 октября.

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В статье: Бразилия Неймар Жаир Болсонару ПСЖ
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Источник:
reuters.com

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