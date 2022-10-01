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Лига 1. Ренн уверенно справился со Страсбуром

Франция
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Летние новички обеспечили результат

Лига 1. Ренн уверенно справился со Страсбуром

Фото: Stade Rennais F.C. , Twitter

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Лига 1. 9-й тур

Страсбур, Стад де ла Мено

Страсбур – Ренн 1:3

Голы: Диалло 72 (п) – Калимуэндо 38, Терье 49, Гуири 61

Удаление: Ньямси 28 (хозяева)

"Ренн" легко справился со "Страсбуром", нанеся хозяевам четвёртое поражение в сезоне. Главным героем встречи стал летний новичок "красно-чёрных" Арно Калимуэндо – на его счету дебютный гол за клуб и две результативные передачи. 20-миллионный трансфер начинает себя оправдывать. Ещё один молодой талант Амин Гуири, недавно перебравшийся в "Ренн", также нашёл свой гол.

Исход встречи решило удаление центрека хозяев Жерзино Ньямси в середине первого тайма. 195-сантиметровый гигант прямой ногой заехал Бурижо в причинное место, и оставил свою команду отбиваться оставшийся час. Уже через 10 минут Калимуэндо забил после блестящего удара с разворота. А на старте второго тайма Арно по разу здорово открылся в штрафной, и выкатил вдоль вратарской сначала на Терье, а затем и Гуири. Затем гости выключились, не забывая о матче с "Динамо" посреди недели, и позволили "Страсбуру" забить гол престижа. 1:3.

Команда Брюно Женезьо таким образом поднимается на пятую строчку, продлив беспроигрышную серию в Лиге 1 до матчей. А вот у Жюльена Стефана большие проблемы. "Страсбур" из претендента на еврокубки превратился в откровенного аутсайдера. Только их клуб ещё не выигрывал в новом сезоне чемпионата Франции. И судя по результативности Гамейро и компании (третья худшая атака) им ещё придётся её подождать.

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В статье: Ренн Страсбур Арно Калимуэндо
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