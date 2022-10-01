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Месси забил первый штрафной в составе ПСЖ - ВИДЕО

Франция
(4 голосов)

И 60-й за карьеру

Месси забил первый штрафной в составе ПСЖ - ВИДЕО

Opta

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В рамках 9-го тура французской Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" принимает "Ниццу".

Счет в поединке открыл форвард парижан Лионель Месси - 35-летний аргентинец результативно исполнил штрафной удар на 28-й минуте встречи.

Таким образом, Лео впервые забил со штрафного в футболке "ПСЖ".

Всего за свою игровую карьеру Месси оформил 60 забитых мячей после исполнения штрафных ударов (50 в составе каталонской "Барселоны" и 9 в матчах за национальную сборную Аргентины).

Примечательно, что после ухода аргентинца из "Барсы" летом 2021-го года, футболисты "сине-гранатовых" так и не сумели поразить ворота соперников со штрафного.

Видео гола Месси

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В статье: Лионель Месси Ницца ПСЖ
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