Месси забил первый штрафной в составе ПСЖ - ВИДЕО

В рамках 9-го тура французской Лиги 1 "Пари Сен-Жермен" принимает "Ниццу".

Счет в поединке открыл форвард парижан Лионель Месси - 35-летний аргентинец результативно исполнил штрафной удар на 28-й минуте встречи.

Таким образом, Лео впервые забил со штрафного в футболке "ПСЖ".

Всего за свою игровую карьеру Месси оформил 60 забитых мячей после исполнения штрафных ударов (50 в составе каталонской "Барселоны" и 9 в матчах за национальную сборную Аргентины).

Примечательно, что после ухода аргентинца из "Барсы" летом 2021-го года, футболисты "сине-гранатовых" так и не сумели поразить ворота соперников со штрафного.

Видео гола Месси