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Месси осталось забить 17 штрафных, чтобы поставить мировой рекорд

Франция
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Месси осталось забить 17 штрафных, чтобы поставить мировой рекорд

Фото: twitter.com/PSG_inside

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Аргентинский вингер "ПСЖ" Лионель Месси забил свой 60-й гол со штрафного в карьере в матче 9-го тура Лиги 1 с "Ниццей" (2:1).

Таким образом, игрок догнал в списке лучших исполнителей штрафных ударов Рональда Кумана (60 голов) и обогнал Рожерио Сени (59 мячей).

Лидирует в списке лучших исполнителей штрафных с 77 голами Жуниньо Пернамбукано, известный по выступлениям за "Лион". У легендарного Пеле 70 мячей , у Роналдиньо 66, у Дэвида Бекхэма – 65.

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В статье: Лионель Месси Рожерио Сени ПСЖ
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