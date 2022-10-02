Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Месси осталось забить 17 штрафных, чтобы поставить мировой рекорд
Успеет?
Фото: twitter.com/PSG_inside
Аргентинский вингер "ПСЖ" Лионель Месси забил свой 60-й гол со штрафного в карьере в матче 9-го тура Лиги 1 с "Ниццей" (2:1).
Таким образом, игрок догнал в списке лучших исполнителей штрафных ударов Рональда Кумана (60 голов) и обогнал Рожерио Сени (59 мячей).
Лидирует в списке лучших исполнителей штрафных с 77 голами Жуниньо Пернамбукано, известный по выступлениям за "Лион". У легендарного Пеле 70 мячей , у Роналдиньо 66, у Дэвида Бекхэма – 65.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Месси забил первый штрафной в составе ПСЖ - ВИДЕО
- Соболь забил яркий гол со штрафного за Брюгге
- Мальорка - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 1.10.2022
- Месси не собирается продлевать контракт с ПСЖ - источник
- Красотка дня. Девушка молодой итальянской звезды, забившей победный гол в ворота Англии. ФОТО
- Горячая дочь Майкла Оуэна з бойфрендом облачились в форму Тоттенхэма и стали объектом шуток. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet