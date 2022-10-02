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Лига 1. Фонсека получил от Лорьяна, Тулуза перестреляла Монпелье
Много удалений и много голов
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Matthieu Mirville/DeFodi Images
Лига 1, 9-й тур
Лорьян – Лилль 2:1
Голы: Диаките 9 (аг), Ле Бри 87 – Дэвид 78
Удаление: Уаттара 62 (хозяева)
Тулуза – Монпелье 4:2
Голы: Спирингс 18, Абухляль 24, Шаиби 31, Деягер 48 – Коцца 7, Ваи 68
Удаление: Деслер 60 (хозяева)
Аяччо – Клермон 1:3
Голы: Авинель 70 – Кье 11, Рашани 89, Доссу 90+1
Осер – Брест 1:1
Голы: Ньянг 86 (п) – Слимани 64
Удаление: Жанвье 52 (хозяева)
Труа – Реймс 2:2
Голы: Одобер 51, Поросо 90 – Балоган 12, Ито 54
Удаление: Ито 56 (гости)
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