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Лига 1. Фонсека получил от Лорьяна, Тулуза перестреляла Монпелье

Франция
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Много удалений и много голов

Лига 1. Фонсека получил от Лорьяна, Тулуза перестреляла Монпелье

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Matthieu Mirville/DeFodi Images

Новина українською

Лига 1, 9-й тур

Лорьян – Лилль 2:1

Голы: Диаките 9 (аг), Ле Бри 87 – Дэвид 78

Удаление: Уаттара 62 (хозяева)

Тулуза – Монпелье 4:2

Голы: Спирингс 18, Абухляль 24, Шаиби 31, Деягер 48 – Коцца 7, Ваи 68

Удаление: Деслер 60 (хозяева)

Аяччо – Клермон 1:3

Голы: Авинель 70 – Кье 11, Рашани 89, Доссу 90+1

Осер – Брест 1:1

Голы: Ньянг 86 (п) – Слимани 64

Удаление: Жанвье 52 (хозяева)

Труа – Реймс 2:2

Голы: Одобер 51, Поросо 90 – Балоган 12, Ито 54

Удаление: Ито 56 (гости)

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