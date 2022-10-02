Лига 1. Настойчивый Ланс отправил Лион в 4-й нокаут кряду

Выезд на неприступный в этом сезоне "Боллар-Делелис" завершился для "Лиона" четвёртым поражением кряду. Антони Лопеш каким-то чудом удерживал ворота гостей в неприкосновенности более 80 минут, но с пенальти португальскому голкиперу было не справиться. Настойчивый обстрел "Ланса" завершился точным ударом Флориана Сотока с пенальти, принесшего "кроваво-жёлтым" пятую домашнюю победу в пяти матчах Лиги 1.

Первые полчаса "Лион" безыдейно действовал в атаке, но хотя бы не накликал беду на свои ворота. А затем хозяева начали свой штурм. Буквально в каждом владении команда Франка Эса на скорости залетала в штрафную Антони Лопеса. Не каждая заканчивалась ударом, но напряжение у ворот Антони Лопеша нарастало, в то время как растерянный Ляказетт недоумевал в центре поля. Лопеш несколько раз своевременно выскочил из ворот, и заблаговременно нейтрализовал угрозу за миг до катастрофы.

"Лион" дожил до перерыва, но во втором тайме дела гостей стали только хуже. Красноречивые 16:1 по ударам после рестарта и 0 ударов в створ от "ткачей" за 90 минут точнее всего характеризуют события второй половины – это было форменное избиение. "Лион" удивительно долго держался под интенсивными обстрелами хозяев, но в конце концов их оборонительный карточный домик рухнул на 82-й минуте. Тиаго Мендес, вдохновлённый геройствами своего вратаря, сыграл рукой в собственной штрафной. Пенальти Лопеш вытащить не смог – Сотока пробил без шансов.

1:0. "Лион" отделался минимальным поражением после часового непрекращающегося штурма своих ворот. И был безобиден в атаке, словно младенец. Но какой не был бы счёт, а Петеру Босу пора паковать чемоданы. Это был подлинный позор от "ткачей", а не футбольный матч. "Ланс" в свою очередь продлил беспроигрышную серию до 9 матчей в новом сезоне, заслуженно идя в четвёрке лучших.

Лига 1, 9-й тур

Ланс, Боллар-Делелис

Ланс – Лион 1:0

Гол: Сотока 82 (пен)

Ланс: Самба – Айдара, Дансо, Медина – Кабот, Самед, Фофана (Онана, 87), Мачадо (Франковски, 78) – Сотока (Букса, 87), Кошта (Клод-Морис, 72) – Опенда (Саид, 72)

Лион: Лопеш – Энрике, Тиаго Мендес, Диоманде, Тальяфико (Кэндеби, 74) – Какре, Лепенан – Тете, Шерки (Рен-Аделаид, 74), Экамби – Ляказетт (Баркола, 74)

Предупреждения: Сотока 78, Саид 89 – Тальяфико 27, Рен-Аделаид 79