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Месси определится с будущим в 2023-м, не сейчас
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лионель Месси решит останется он или вернется в "Барселону" в 2023-м, сообщает Фабрицио Романо. По информации его окружения, пока аргентинец не принимал никаких решений.
Тем не менее, в руководстве "Барселоны" серьезно обсуждают перспективу возвращения Лео, а "ПСЖ" попытается сделать все, чтобы сохранить 36-летнего нападающего.
Один из директоров "Барселоны" публично высказывался, что возвращение аргентинца свободным агентом вполне реально.
Ранее сообщалось, что Месси считает Лапорту предателем и не хочет возвращаться в "Барселону". Также была информация, что в этом сезоне Лео значительно счастливее в "ПСЖ", чем раньше.
Контракт Месси истекает в конце этого сезона.
В этом сезоне Месси провел за "ПСЖ" 12 матчей, забил 7 голов и отдал 8 голевых передач.
Sources close to Lionel Messi insist he will decide his future in 2023, not now. Barcelona, already discussing internally of his return — and PSG will really try to extend his contract. ???????????? #Messi— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 4, 2022
Messi’s camp guaranteed that no decision has been made & nothing is advanced yet. pic.twitter.com/wYIV97IL95
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