Месси определится с будущим в 2023-м, не сейчас

Лионель Месси решит останется он или вернется в "Барселону" в 2023-м, сообщает Фабрицио Романо. По информации его окружения, пока аргентинец не принимал никаких решений.

Тем не менее, в руководстве "Барселоны" серьезно обсуждают перспективу возвращения Лео, а "ПСЖ" попытается сделать все, чтобы сохранить 36-летнего нападающего.

Один из директоров "Барселоны" публично высказывался, что возвращение аргентинца свободным агентом вполне реально.

Ранее сообщалось, что Месси считает Лапорту предателем и не хочет возвращаться в "Барселону". Также была информация, что в этом сезоне Лео значительно счастливее в "ПСЖ", чем раньше.

Контракт Месси истекает в конце этого сезона.

В этом сезоне Месси провел за "ПСЖ" 12 матчей, забил 7 голов и отдал 8 голевых передач.

Sources close to Lionel Messi insist he will decide his future in 2023, not now. Barcelona, already discussing internally of his return — and PSG will really try to extend his contract. ???????????? #Messi



Messi’s camp guaranteed that no decision has been made & nothing is advanced yet. pic.twitter.com/wYIV97IL95