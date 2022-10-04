  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Месси определится с будущим в 2023-м, не сейчас
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Месси определится с будущим в 2023-м, не сейчас

Франция
(1 голосов)

Контактов ни с кем нет

Месси определится с будущим в 2023-м, не сейчас

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лионель Месси решит останется он или вернется в "Барселону" в 2023-м, сообщает Фабрицио Романо. По информации его окружения, пока аргентинец не принимал никаких решений.

Тем не менее, в руководстве "Барселоны" серьезно обсуждают перспективу возвращения Лео, а "ПСЖ" попытается сделать все, чтобы сохранить 36-летнего нападающего.

Один из директоров "Барселоны" публично высказывался, что возвращение аргентинца свободным агентом вполне реально.

Ранее сообщалось, что Месси считает Лапорту предателем и не хочет возвращаться в "Барселону". Также была информация, что в этом сезоне Лео значительно счастливее в "ПСЖ", чем раньше.

Контракт Месси истекает в конце этого сезона.

В этом сезоне Месси провел за "ПСЖ" 12 матчей, забил 7 голов и отдал 8 голевых передач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси ПСЖ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде