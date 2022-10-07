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Месси: Я не собираюсь становиться тренером, но Зидан говорил то же самое
Мог бы Лионель тренировать?
Фото: twitter.com/PSG_inside
Лионель Месси высказался о возможности стать тренером в будущем. "Мне нравится спортивный менеджмент, формирование коллектива, помогать тренеру…", – приводит его слова ESPN.
"Я не думаю о том, чего уже достиг, я думаю только о том, что ждет меня впереди.
Я не собираюсь становиться тренером, но Зинедин Зидан говорил то же самое, а затем стал тренером и выиграл Лигу чемпионов.
Мне нравится спортивный менеджмент, формирование коллектива, помогать тренеру. Но на сто процентов я еще ничего не знаю", – признался 35-летний форвард.
Ранее Месси признался, что чемпионат мира-2022 станет для него последним. "Станет ли ЧМ-2022 последним для меня? Да, безусловно", – ответил на вопрос журналиста аргентинец.
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