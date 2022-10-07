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Месси: Я не собираюсь становиться тренером, но Зидан говорил то же самое

Франция
(1 голосов)

Мог бы Лионель тренировать?

Месси: Я не собираюсь становиться тренером, но Зидан говорил то же самое

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Лионель Месси высказался о возможности стать тренером в будущем. "Мне нравится спортивный менеджмент, формирование коллектива, помогать тренеру…", – приводит его слова ESPN.

"Я не думаю о том, чего уже достиг, я думаю только о том, что ждет меня впереди.

Я не собираюсь становиться тренером, но Зинедин Зидан говорил то же самое, а затем стал тренером и выиграл Лигу чемпионов.

Мне нравится спортивный менеджмент, формирование коллектива, помогать тренеру. Но на сто процентов я еще ничего не знаю", – признался 35-летний форвард.

Ранее Месси признался, что чемпионат мира-2022 станет для него последним. "Станет ли ЧМ-2022 последним для меня? Да, безусловно", – ответил на вопрос журналиста аргентинец.

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В статье: Лионель Месси Зинедин Зидан ПСЖ
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Источник:
espn.com.ar

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