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Месси из-за травмы может пропустить матч с Ренном
Обследование на выходных покажет, сыграет ли аргентинец с "Бенфикой"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лионель Месси в концовке матча с "Бенфикой" (1:1)в среду почуствовал дискомфорт в районе ступни и попросил замену. Вероятность, что он сыграет с "Ренном" мала.
Сообщается, что на выходных аргентинец пройдет обследование, которое покажет, сможет ли он сыграть с "Бенфикой" в следующий вторник.
Напомним, что гол в ворота "Бенфики" был признан голом недели в Лиге чеспионов УЕФА.
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Источник:as.com
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