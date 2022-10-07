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Месси из-за травмы может пропустить матч с Ренном

Франция
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Обследование на выходных покажет, сыграет ли аргентинец с "Бенфикой"

Месси из-за травмы может пропустить матч с Ренном

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лионель Месси в концовке матча с "Бенфикой" (1:1)в среду почуствовал дискомфорт в районе ступни и попросил замену. Вероятность, что он сыграет с "Ренном" мала.

Сообщается, что на выходных аргентинец пройдет обследование, которое покажет, сможет ли он сыграть с "Бенфикой" в следующий вторник.

Напомним, что гол в ворота "Бенфики" был признан голом недели в Лиге чеспионов УЕФА.

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В статье: Лионель Месси Ренн ПСЖ
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Источник:
as.com

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