Месси из-за травмы может пропустить матч с Ренном

Лионель Месси в концовке матча с "Бенфикой" (1:1)в среду почуствовал дискомфорт в районе ступни и попросил замену. Вероятность, что он сыграет с "Ренном" мала.

Сообщается, что на выходных аргентинец пройдет обследование, которое покажет, сможет ли он сыграть с "Бенфикой" в следующий вторник.

Напомним, что гол в ворота "Бенфики" был признан голом недели в Лиге чеспионов УЕФА.