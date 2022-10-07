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Мбаппе опередил Месси и Роналду: Forbes назвал ТОП-10 самых высокооплачиваемых футболистов

Франция
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В десятке все еще есть 38-летний Иньеста!

Мбаппе опередил Месси и Роналду: Forbes назвал ТОП-10 самых высокооплачиваемых футболистов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jun Sato/WireImage

Новина українською

Экономический журнал Forbes опубликовал список футболистов с самыми высокими заработками в сезоне-2022/23.

Впервые за много лет его возглавил кто-то, кроме Лионеля Месси и Криштиану Роналду, а именно Килиан Мбаппе, которого катарские шейхи буквально завалили деньгами ради нового контракта с "ПСЖ".

При этом по части спонсорских денег Килиану по-прежнему далеко до двух ветеранов, Неймара и даже Мохаммеда Салаха, ставшего символом арабского мира в последние годы.

Forbes отмечает, что сезон-2022/23 - первый, когда суммарные заработки ТОП-10 футболистов превысили 650 млн евро. Для контекста, в предыдущем сезоне они положили в карман 585 млн.

Клубы с каждым годом платят все больше, и еще одно доказательство этому - стремительный скачок Мбаппе, чьи заработки превысили 100 млн евро уже в 23 года. Лео и Криштиану это отметку покорили, когда обоим было уже за 30.

  1. Килиан Мбаппе ("ПСЖ") - 128 млн евро (110 млн зарплаты и бонусов + 18 млн от спонсоров)
  2. Лионель Месси ("ПСЖ") - 120 млн евро (65+55)
  3. Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед") - 100 млн евро (40+60)
  4. Неймар ("ПСЖ") - 87 млн евро (55+32)
  5. Мохаммед Салах ("Ливерпуль) - 53 млн евро (35+18)
  6. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") - 39 млн евро (35+4)
  7. Роберт Левандовский ("Барселона") - 35 млн евро (27+8)
  8. Эден Азар ("Реал Мадрид") - 31 млн евро (27+4)
  9. Андрес Иньеста ("Виссел Кобе") - 30 млн евро (25+5)
  10. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити") - 29 млн евро (25+4)
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В статье: Роберт Левандовский Лионель Месси Криштиану Роналду Неймар Мохамед Салах Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд
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Источник:
Forbes

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Комментарии (1)
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Iгнатенко
07.10.2022 в 21:53
дружок Роберт, бути в топ 10 і не забивати топ-клубам в ЛЧ якось негарно в кризовій Барсі
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