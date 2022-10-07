Мбаппе опередил Месси и Роналду: Forbes назвал ТОП-10 самых высокооплачиваемых футболистов

Экономический журнал Forbes опубликовал список футболистов с самыми высокими заработками в сезоне-2022/23.

Впервые за много лет его возглавил кто-то, кроме Лионеля Месси и Криштиану Роналду, а именно Килиан Мбаппе, которого катарские шейхи буквально завалили деньгами ради нового контракта с "ПСЖ".

При этом по части спонсорских денег Килиану по-прежнему далеко до двух ветеранов, Неймара и даже Мохаммеда Салаха, ставшего символом арабского мира в последние годы.

Forbes отмечает, что сезон-2022/23 - первый, когда суммарные заработки ТОП-10 футболистов превысили 650 млн евро. Для контекста, в предыдущем сезоне они положили в карман 585 млн.

Клубы с каждым годом платят все больше, и еще одно доказательство этому - стремительный скачок Мбаппе, чьи заработки превысили 100 млн евро уже в 23 года. Лео и Криштиану это отметку покорили, когда обоим было уже за 30.