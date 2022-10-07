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Мбаппе опередил Месси и Роналду: Forbes назвал ТОП-10 самых высокооплачиваемых футболистов
В десятке все еще есть 38-летний Иньеста!
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jun Sato/WireImage
Экономический журнал Forbes опубликовал список футболистов с самыми высокими заработками в сезоне-2022/23.
Впервые за много лет его возглавил кто-то, кроме Лионеля Месси и Криштиану Роналду, а именно Килиан Мбаппе, которого катарские шейхи буквально завалили деньгами ради нового контракта с "ПСЖ".
При этом по части спонсорских денег Килиану по-прежнему далеко до двух ветеранов, Неймара и даже Мохаммеда Салаха, ставшего символом арабского мира в последние годы.
Forbes отмечает, что сезон-2022/23 - первый, когда суммарные заработки ТОП-10 футболистов превысили 650 млн евро. Для контекста, в предыдущем сезоне они положили в карман 585 млн.
Клубы с каждым годом платят все больше, и еще одно доказательство этому - стремительный скачок Мбаппе, чьи заработки превысили 100 млн евро уже в 23 года. Лео и Криштиану это отметку покорили, когда обоим было уже за 30.
- Килиан Мбаппе ("ПСЖ") - 128 млн евро (110 млн зарплаты и бонусов + 18 млн от спонсоров)
- Лионель Месси ("ПСЖ") - 120 млн евро (65+55)
- Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед") - 100 млн евро (40+60)
- Неймар ("ПСЖ") - 87 млн евро (55+32)
- Мохаммед Салах ("Ливерпуль) - 53 млн евро (35+18)
- Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") - 39 млн евро (35+4)
- Роберт Левандовский ("Барселона") - 35 млн евро (27+8)
- Эден Азар ("Реал Мадрид") - 31 млн евро (27+4)
- Андрес Иньеста ("Виссел Кобе") - 30 млн евро (25+5)
- Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити") - 29 млн евро (25+4)
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