Лига 1. Гола Тете не хватило для победы над Тулузой

Лига 1, 10-й тур

Лион, Парк Олимпик Лионне

Лион – Тулуза 1:1

Голы: Тете 2 – Ратао 67

Лион: Лопеш – Гюсто, Тиаго Энрике, Люкеба, Тальяфико – Лепенан, Толиссо (Какре, 68) – Тете (Шерки, 79), Ляказетт, Токо Экамби – Дембеле (Рен-Аделаид, 68)

Тулуза: Дюпе – Кебен, Руо, Николайсен, Силла – Деягер (Женро, 77), Спирингс, ван ден Бомен (Диарра, 84) – Абухляль, Даллинга (Ратао, 58), Шаиби

Предупреждения: Токо Экамби 88, Шерки 90 – Даллинга 4, Абухляль 30

Гол суперсаба Рафаэля Ратао лишил "Лиона" победы над "Тулузой", и с большой долей вероятности забил последний гвоздь в крышку гроба Петера Боса – "ткачи" сегодня набрали первый пункт за 5 последних туров Лиги 1.

А начиналась встреча против новичка для "Лиона" весьма благоприятно. Экспериментальная роль Ляказетта на позиции десятки запутала оборону гостей уже на второй минуте. Дембеле, действовавший на острие, стянул на себя внимание обороны, отпасовал капитану, а тот вывел Тете на ударную позицию. После рикошета от защитника экс-горняк отметился очередным, уже пятым голом в чемпионате.

Но гости быстро раскусили план "Лиона", и в дальнейшем так наивно не выбрасывались. А после перерыва начали потихоньку перехватывать инициативу. Поэтому гол Ратао шоком не стал. Шоком стала ситуация, из которой "Тулуза" сравнивала счёт. Шесть игроков гостей убежали в контратаку, в то время как назад у "Лиона" успело вернуться всего 4 оборонца. Вопиющий беспредел.

После международного перерыва никаких признаков выздоровления "Лион" не показал. А предстоящая сложная серия, состоящая из матчей против "Ренна", "Монпелье", "Лилля", "Марселя" и "Ниццы" намекает, что руководству пора что-то менять, пока "ткачи" не утратили остатков надежд на этот сезон.