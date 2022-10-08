Лига 1. Удаление Рамоса помешало ПСЖ одолеть Реймс

ШО ТО БУЛОНема Мессі і гри НЕМАЧи ми побачили Мбаппе та Рамоса у всій "красі"Кіліан ОДИН удар по воротах за гру! Серхіо РЕАЛьно згадав молодістьТренера міняються, а тут граємо, а тут "відбуваємо" залишається!