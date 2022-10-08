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Лига 1. Удаление Рамоса помешало ПСЖ одолеть Реймс

Франция
(1 голосов)

Нули на Огюст Делон

Лига 1. Удаление Рамоса помешало ПСЖ одолеть Реймс

Фото: Stade de Reims

Новина українською

Лига 1, 10-й тур

Реймс, Огюст Делон

Реймс – ПСЖ 0:0


Реймс: Диуф – Гравийон, Агбаду, Абдельхамид – Флип (ван Берген, 76), Мунеци, Матусива, Лопи (Мбюкю, 84), Локо – Балоган, Зенели (Думбия, 79)

ПСЖ: Доннарумма – Рамос, Маркиньос, Данилу – Мукиеле, Фабиан, Верратти (Витинья, 46), Бернат – Сарабия (Хакими, 87), Солер (Неймар, 57) – Мбаппе

Предупреждения: Мунеци 39, Гравийон 90, Локо 90+4 – Рамос 41, Верратти 42, Хакими 90, Неймар 90+2, Мбаппе 90+2

Удаление: Рамос 41 (вторая жёлтая)

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В статье: Реймс Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
09.10.2022 в 00:16
ШО ТО БУЛО Нема Мессі і гри НЕМА Чи ми побачили Мбаппе та Рамоса у всій "красі" Кіліан ОДИН удар по воротах за гру! Серхіо РЕАЛьно згадав молодість Тренера міняються, а тут граємо, а тут "відбуваємо" залишається!
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