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Лига 1. Удаление Рамоса помешало ПСЖ одолеть Реймс
Нули на Огюст Делон
Фото: Stade de Reims
Лига 1, 10-й тур
Реймс, Огюст Делон
Реймс – ПСЖ 0:0
Реймс: Диуф – Гравийон, Агбаду, Абдельхамид – Флип (ван Берген, 76), Мунеци, Матусива, Лопи (Мбюкю, 84), Локо – Балоган, Зенели (Думбия, 79)
ПСЖ: Доннарумма – Рамос, Маркиньос, Данилу – Мукиеле, Фабиан, Верратти (Витинья, 46), Бернат – Сарабия (Хакими, 87), Солер (Неймар, 57) – Мбаппе
Предупреждения: Мунеци 39, Гравийон 90, Локо 90+4 – Рамос 41, Верратти 42, Хакими 90, Неймар 90+2, Мбаппе 90+2
Удаление: Рамос 41 (вторая жёлтая)
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