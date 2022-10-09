Франция
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Лига 1. Подъём Лорьяна, серия Марселя и долгожданный успех Страсбура
“Мерлузовые” опередили “Марсель”
Фото: FC Lorient
Лига 1. 10-й тур
Брест, Стад Франсис Ле Бле
Брест – Лорьян 1:2
Голы: Кастильо 17 – Моффи 24, 53
Монпелье, Стад де ля Моссон
Монпелье – Монако 0:2
Голы: Эмболо 45+1, Боаду 80
Ницца, Альянц Ривьера
Ницца – Труа 3:2
Голы: Вити 2, Делор 37 (п), Пепе 50 – Шавалерин 82, Конте 90
Анже, Стад Жан Буин
Анже – Страсбур 2:3
Голы: Юну 11, Блажич 87 – Гамейро 7, Блажич 33 (аг), Диалло 58
Клермон, Габриэль Монпье
Клермон – Осер 2:0
Голы: Хауи 55, Кье 58
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