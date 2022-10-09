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Лига 1. Подъём Лорьяна, серия Марселя и долгожданный успех Страсбура

Франция
(1 голосов)

“Мерлузовые” опередили “Марсель”

Лига 1. Подъём Лорьяна, серия Марселя и долгожданный успех Страсбура

Фото: FC Lorient

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Лига 1. 10-й тур

Брест, Стад Франсис Ле Бле

Брест – Лорьян 1:2

Голы: Кастильо 17 – Моффи 24, 53

Монпелье, Стад де ля Моссон

Монпелье – Монако 0:2

Голы: Эмболо 45+1, Боаду 80

Ницца, Альянц Ривьера

Ницца – Труа 3:2

Голы: Вити 2, Делор 37 (п), Пепе 50 – Шавалерин 82, Конте 90

Анже, Стад Жан Буин

Анже – Страсбур 2:3

Голы: Юну 11, Блажич 87 – Гамейро 7, Блажич 33 (аг), Диалло 58

Клермон, Габриэль Монпье

Клермон – Осер 2:0

Голы: Хауи 55, Кье 58

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В статье: Лорьян Ницца Монпелье Брест Монако Страсбур
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