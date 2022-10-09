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Лига 1. Ренн разгромил Нант

Франция
(1 голосов)

1+1 от Гуири и Терье

Лига 1. Ренн разгромил Нант

Фото: Stade Rennais FC, Twitter

Новина українською

Лига 1. 10-й тур

Ренн, Роазон Парк

Ренн – Нант 3:0

Голы: Гуири 26, Терье 79, Дуэ 84

Ренн: Манданда – Траоре, Родон, Теате, Трюффер – Бурижо (Дуэ, 83), Шека (Угочукву, 75), Тэ, Терье (Сулемана, 88) – Мюинга (Майер, 75), Гуири (Аблин, 88)

Нант: Ляфон – Аппиа (Коршья, 81), Кастеллетто, Паллуа, Мерлен – Мутуссами (Ганаго, 71), Чиривелья – Блас, Сиссоко (Гиссан, 81), Симон – Мохамед

Предупреждение: Траоре 61

Удаление: Родон 88

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В статье: Ренн Нант
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