Франция
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Лига 1. Ренн разгромил Нант
1+1 от Гуири и Терье
Фото: Stade Rennais FC, Twitter
Лига 1. 10-й тур
Ренн, Роазон Парк
Ренн – Нант 3:0
Голы: Гуири 26, Терье 79, Дуэ 84
Ренн: Манданда – Траоре, Родон, Теате, Трюффер – Бурижо (Дуэ, 83), Шека (Угочукву, 75), Тэ, Терье (Сулемана, 88) – Мюинга (Майер, 75), Гуири (Аблин, 88)
Нант: Ляфон – Аппиа (Коршья, 81), Кастеллетто, Паллуа, Мерлен – Мутуссами (Ганаго, 71), Чиривелья – Блас, Сиссоко (Гиссан, 81), Симон – Мохамед
Предупреждение: Траоре 61
Удаление: Родон 88
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