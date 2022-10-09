Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Лоран Блан возглавил Лион
Вместо Петера Боша
Официальный сайт "Лиона" обьявил об увольнении Петера Боша с поста главного тренера первой команды.
Новым наставником французской команды станет Лоран Блан. Контракт с 56-летним специалистом подписан до 30 июня 2024 года.
"Учитывая неутешительные результаты в начале сезона, которые намного ниже ожиданий и поставленных целей, были проведены размышления внутри клуба. Для того, чтобы найти необходимые рычаги, позволяющие команде сделать новый старт, чтобы соответствовать амбициям клуба в этом сезоне. Решение назначить Лорана Блана было принято единогласно", - говорится в сообщении клуба.
Таким образом, Лоран Блан стал 16-м тренером "Лиона" с 1989 года.
На данный момент, после 10 туров Лиги 1 "львы" занимают 9-е место в турнирной таблице и отстают от первого "ПСЖ" на 12 очков.
Популярное сейчас
- Украине попались прошлые финалисты. Состоялась жеребьевка отбора к Евро-2024
- Россиянин в некрологе другу майору рассказал, как ВСУ попали в штаб и уничтожили много оккупантов
- Днепр-1 - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Инсайдер: Месси вернется в Барселону следующим летом
- Красотка дня. Даша Бондар порадовала фанатов соблазнительной фотосессией. ФОТО
- Илья Забарный сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО