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Официально: Лоран Блан возглавил Лион

Франция
(1 голосов)

Вместо Петера Боша

Официально: Лоран Блан возглавил Лион

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Официальный сайт "Лиона" обьявил об увольнении Петера Боша с поста главного тренера первой команды.

Новым наставником французской команды станет Лоран Блан. Контракт с 56-летним специалистом подписан до 30 июня 2024 года.

"Учитывая неутешительные результаты в начале сезона, которые намного ниже ожиданий и поставленных целей, были проведены размышления внутри клуба. Для того, чтобы найти необходимые рычаги, позволяющие команде сделать новый старт, чтобы соответствовать амбициям клуба в этом сезоне. Решение назначить Лорана Блана было принято единогласно", - говорится в сообщении клуба.

Таким образом, Лоран Блан стал 16-м тренером "Лиона" с 1989 года.

На данный момент, после 10 туров Лиги 1 "львы" занимают 9-е место в турнирной таблице и отстают от первого "ПСЖ" на 12 очков.

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В статье: Лоран Блан Лион Петер Бош
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Источник:
ФК "Лион"

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