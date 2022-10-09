Официально: Лоран Блан возглавил Лион

Официальный сайт "Лиона" обьявил об увольнении Петера Боша с поста главного тренера первой команды.

Новым наставником французской команды станет Лоран Блан. Контракт с 56-летним специалистом подписан до 30 июня 2024 года.

"Учитывая неутешительные результаты в начале сезона, которые намного ниже ожиданий и поставленных целей, были проведены размышления внутри клуба. Для того, чтобы найти необходимые рычаги, позволяющие команде сделать новый старт, чтобы соответствовать амбициям клуба в этом сезоне. Решение назначить Лорана Блана было принято единогласно", - говорится в сообщении клуба.

Таким образом, Лоран Блан стал 16-м тренером "Лиона" с 1989 года.

На данный момент, после 10 туров Лиги 1 "львы" занимают 9-е место в турнирной таблице и отстают от первого "ПСЖ" на 12 очков.