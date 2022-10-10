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Владельцы ПСЖ выкупили 21% акций португальской Браги

Франция
(1 голосов)

Считают, что у клуба есть потенциал

Владельцы ПСЖ выкупили 21% акций португальской Браги

Фото: twitter.com/Modalidades_SCB

Новина українською

Qatar Sports Investments (QSI) приобрела 21,67% акций португальской "Браги", сообщает Diario Sport.

QSI также владеет "ПСЖ". Компания приобрела парижский клуб в 2011 году.

У QSI в планах сделать "Брагу" португальским топом. В компании считают, что у "Браги" есть потенциал для финансового и спортивного роста.

"Как инвесторы и партнеры, мы с ожидаем дальнейших инноваций, роста и развития клуба, его мужских и женских команд", – заявил Нассер Аль-Хелаифи.

Сейчас команда идет на 3-м месте в португальской Примейре с 19 очками после 9 туров.

"Брага" никогда не выходила из группы Лиги чемпионов и не завоевывал чемпионство.

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В статье: Нассер Аль-Хелаифи Брага ПСЖ
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Источник:
sport.es

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