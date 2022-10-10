Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Владельцы ПСЖ выкупили 21% акций португальской Браги
Считают, что у клуба есть потенциал
Фото: twitter.com/Modalidades_SCB
Qatar Sports Investments (QSI) приобрела 21,67% акций португальской "Браги", сообщает Diario Sport.
QSI также владеет "ПСЖ". Компания приобрела парижский клуб в 2011 году.
У QSI в планах сделать "Брагу" португальским топом. В компании считают, что у "Браги" есть потенциал для финансового и спортивного роста.
"Как инвесторы и партнеры, мы с ожидаем дальнейших инноваций, роста и развития клуба, его мужских и женских команд", – заявил Нассер Аль-Хелаифи.
Сейчас команда идет на 3-м месте в португальской Примейре с 19 очками после 9 туров.
"Брага" никогда не выходила из группы Лиги чемпионов и не завоевывал чемпионство.
Популярное сейчас
- Как украинский военный сбил утром из ПЗРК российскую ракету
- Источник назвал имя нового генерального директора луганской Зари
- В Ивано-Франковске два прилета. Возможно попадание в ТЭС
- Инсайдер: Месси вернется в Барселону следующим летом
- Евровидение 2023 - определился город, который примет конкурс
- Красотка дня. Даша Бондар порадовала фанатов соблазнительной фотосессией. ФОТО