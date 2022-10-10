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Месси не сыграет с Бенфикой. Галтье прокомментировал восстановление аргентинца
Выздоровление затягивается
Фото: psg.fr
Лионель Месси не попал в заявку "ПСЖ" на матч Лиги чемпионов с "Бенфикой". Главный тренер парижан Кристоф Галтье допускает, что аргентинец восстановится к матчу с "Марселем".
"ПСЖ" примет "Марсель" 16 октября.
"Лео почувствовал проблему с голенью во время первой игры с "Бенфикой". Мы все думали, что он сможет сыграть во втором матче, но это не совсем так. Между этими матчами всего шесть дней...
Ему намного лучше, но он все еще ощущает тот дискомфорт, который может быть проблематичен в игре такой важности, и он предпочел переждать его.
Мы посмотрим, как все будет развиваться в течение недели, и весьма вероятно, что он будет готов к матчу с "Марселем", – сказал Галтье.
Матч 4-го тура Лиги чемпионов против "Бенфики" начнется завтра, 11 октября, в 21:45.
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