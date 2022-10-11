СМИ: Мбаппе снова поссорился с ПСЖ и хочет покинуть клуб зимой

Французский талант Килиан Мбаппе снова побил горшки с руководством "Пари Сен-Жермен". По информации источников издания Marca, отношения между футболистом и клубом "полностью разорваны" и возможности для возвращения ситуации в обычное русло не существует.

Клуб готов расстаться с игроком, но есть единственное требование: Мбаппе должен перейти из Парижа в любой клуб мира кроме "Реала".

Мбаппе считает, что ПСЖ его предал. Руководство парижан в мае этого года дало футболисту несколько обещаний, которые невозможно выполнить. Все для продления контракта до 2024 года. Деньги, как сказал сам Килиан своему окружению, не имеют для него значения. Он готов вернуть их и сосредоточиться на футболе.

Напомним, в конце октября стало известно, что дверь "Реала" для Мбаппе еще не закрыта . Об этом в приватном разговоре членам мадридского клуба сообщил Флорентино Перес.

Минувшим летом "Реал" был готов отдать за Мбаппе 200 миллионов евро, однако Париж отказался продавать игрока. Через год француз мог переехать в столицу Испании в качестве свободного агента, однако поставил подпись под новым контрактом с ПСЖ.