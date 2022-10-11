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Мбаппе признал, что решение остаться в ПСЖ было ошибкой

Франция
Обновлено
(1 голосов)

Француз жалеет, что не ушел в "Реал" Мадрид прошлым летом

Мбаппе признал, что решение остаться в ПСЖ было ошибкой

Фото: PSG Talk

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе сказал окружению, что решение остаться летом в клубе было ошибкой, сообщает France Blue. "Мы ошиблись, и я – в первую очередь", – признал 23-летний француз.

Весной Килиан отказал "Реалу" и объявил, что остается в "ПСЖ". "Мадрид" охотился за ним с лета 2021-го и предлагал более 180 миллионов за трансфер за год до окончания контракта.

"Ему предлагали другой проект – тот, в котором он будет лидером", – сообщил источник, говоря о переговорах игрока с "ПСЖ" этим летом.

Сегодня появилась информация, что Килиан хочет покинуть "ПСЖ" в январе. Он считает, что клуб предал его, не выполнив обещания по трансферам и его роли в клубе.

В этом сезоне Мбаппе провел 12 матчей и забил 11 голов.

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В статье: Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе ПСЖ
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Источник:
francebleu.fr

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Комментарии (4)
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Барселиниуc (землянин)
11.10.2022 в 20:10
Ну это уже несерьёзно, мальчик. Как игра в ПСЖ не пошла так сразу гундосинье началось, мол, клуб предал его, не выполнив обещания по трансферам и его роли в клубе. Я всегда говорил, шо этот ниггер гнилой.
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0
-1
sasha_lv (Львів)
11.10.2022 в 20:13
Увесь в тебе,барселоху.....
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0
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
11.10.2022 в 20:22
п н х
0
0
Nevermore (Донецк)
11.10.2022 в 19:39
Лукаку-2
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0

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