Мбаппе признал, что решение остаться в ПСЖ было ошибкой

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе сказал окружению, что решение остаться летом в клубе было ошибкой, сообщает France Blue. "Мы ошиблись, и я – в первую очередь", – признал 23-летний француз.

Весной Килиан отказал "Реалу" и объявил, что остается в "ПСЖ". "Мадрид" охотился за ним с лета 2021-го и предлагал более 180 миллионов за трансфер за год до окончания контракта.

"Ему предлагали другой проект – тот, в котором он будет лидером", – сообщил источник, говоря о переговорах игрока с "ПСЖ" этим летом.

Сегодня появилась информация, что Килиан хочет покинуть "ПСЖ" в январе. Он считает, что клуб предал его, не выполнив обещания по трансферам и его роли в клубе.

В этом сезоне Мбаппе провел 12 матчей и забил 11 голов.