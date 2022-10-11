Снежный ком имени Мбаппе. Вслед за ним могут уйти Галтье и Кампуш

Спортивный директор "ПСЖ" Луиш Кампуш и главный тренер Кристоф Галтье готовы уйти вслед за Килианом Мбаппе, если он покинет клуб зимой. Об этом сообщает Foot Mercato.

Издание также подтверждает информацию испанских СМИ о желании Килиана уйти. Форвард считает, что его обманули и продление контракта этим летом было ошибкой.

Кампуш привязан к Килиану, которого он знает с 14-ти лет. Вместе с португальским спортивным директором они работали в "Монако".

Вслед за ними уйдет и Кристоф Галтье, контракт с которым этим летом подписали до 2024-го. Они пришли с Кампушем вместе и оба недовольны летними трансферами "ПСЖ". Руководство обещало подписать топового центрального нападающего, но трансфер так и не состоялся.