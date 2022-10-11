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Ван Бастен атакует Неймара: Он нытик, ведет себя провокационно. Я бы поаплодировал, если бы кто-нибудь разобрался с ним
Бразильцу такое слышать невпервой
Фото: twitter.com/neymarjr
Бывший нападающий "Аякса" и сборной Нидерландов Марко ван Бастен раскритиковал нападающего "ПСЖ" Неймара. "Он неприятный человек на поле!", – приводит его слова Eurosport.
"Неймар – настоящий нытик, он всегда ведет себя провокационно. В одну секунду он на ком-то фолит, а в следующую снова изображает жертву.
Он неприятный человек на поле! К нему нельзя прикасаться. Я бы поаплодировал, если бы кто-нибудь разобрался с ним", – сказал ван Бастен.
В этом сезоне Неймар провел 14 матчей, забил 11 голов и отдал 9 голевых передач. Он один из лучших в этом сезоне среди топ-5 лиг по количеству результативных действий.
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