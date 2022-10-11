Ван Бастен атакует Неймара: Он нытик, ведет себя провокационно. Я бы поаплодировал, если бы кто-нибудь разобрался с ним

Бывший нападающий "Аякса" и сборной Нидерландов Марко ван Бастен раскритиковал нападающего "ПСЖ" Неймара. "Он неприятный человек на поле!", – приводит его слова Eurosport.

"Неймар – настоящий нытик, он всегда ведет себя провокационно. В одну секунду он на ком-то фолит, а в следующую снова изображает жертву.

Он неприятный человек на поле! К нему нельзя прикасаться. Я бы поаплодировал, если бы кто-нибудь разобрался с ним", – сказал ван Бастен.