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Летом ПСЖ хотел получить за трансфер Мбаппе 400 млн. евро

Франция
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История, которой нет конца и края

Летом ПСЖ хотел получить за трансфер Мбаппе 400 млн. евро

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Французский нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе просил его продать в июле этого года. По информации Marca, тогда состоялось несколько разговоров между представителями футболиста и руководством клуба.

Все завершилось на том, что ПСЖ был готов на трансфер только в том случае, если потенциальный покупатель заплатит за игрока 400 млн. евро. Также клуб сразу закрыл возможность трансфера в мадридский "Реал". Известно, что тогда одним из возможных вариантов, куда мог бежать из Парижа, был "Ливерпуль".

Владелец ПСЖ Насер Аль Хелаифи настаивает, что договоренность игрока по его спортивным результатам не была выполнена. Мбаппе чувствует себя жертвой ложных обещаний и политического давления и просто стремится играть в футбол в соответствующей среде и готов отдать клубу все деньги.

Напомним, что в случае ухода Мбаппе ПСЖ также готовы покинуть директор клуба Луиш Кампуш и главный тренер Кристоф Галтье, которые недовольны работой боссов. В конце сентября президент "Реала" Флорентино Перес сообщил, что дверь для Килиана в мадридский клуб не закрыта.

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В статье: Ливерпуль Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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