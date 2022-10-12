Летом ПСЖ хотел получить за трансфер Мбаппе 400 млн. евро

Французский нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе просил его продать в июле этого года. По информации Marca, тогда состоялось несколько разговоров между представителями футболиста и руководством клуба.

Все завершилось на том, что ПСЖ был готов на трансфер только в том случае, если потенциальный покупатель заплатит за игрока 400 млн. евро. Также клуб сразу закрыл возможность трансфера в мадридский "Реал". Известно, что тогда одним из возможных вариантов, куда мог бежать из Парижа, был "Ливерпуль".

Владелец ПСЖ Насер Аль Хелаифи настаивает, что договоренность игрока по его спортивным результатам не была выполнена. Мбаппе чувствует себя жертвой ложных обещаний и политического давления и просто стремится играть в футбол в соответствующей среде и готов отдать клубу все деньги.