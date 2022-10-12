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СМИ: Мбаппе чувствует себя жертвой политического давления в ПСЖ
Отношения с руководством испортились
Фото: twitter.com/PSG_inside
Килиан Мбаппе чувствует себя жертвой ложных обещаний и политического давления, сообщает Marca. Такими плохими, как сейчас, его отношения с Нассером Аль-Хелаифи и его советником Энтеро Энрике, никогда не были.
Мбаппе считает, что "ПСЖ" не выполнил обещанное ему, при продлении контракта.
Сообщается, что главное стремление Килиана – просто играть в футбол без оглядки на деньги.
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Источник:marca.com
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