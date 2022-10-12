СМИ: Мбаппе чувствует себя жертвой политического давления в ПСЖ

Килиан Мбаппе чувствует себя жертвой ложных обещаний и политического давления, сообщает Marca. Такими плохими, как сейчас, его отношения с Нассером Аль-Хелаифи и его советником Энтеро Энрике, никогда не были.

Мбаппе считает, что "ПСЖ" не выполнил обещанное ему, при продлении контракта.

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Сообщается, что главное стремление Килиана – просто играть в футбол без оглядки на деньги.